Produkttest, Minifinder GPS-tracker!

Under ett par månader har vi på Bike-redaktionen testat en GPS-sändare från Minifinder. Modellen heter Minifinder Pico och är en gps-spårsändare och överfallslarm kombinerat i en liten och smidig enhet. Funkar både till fordon och att exempelvis lägga i barnens jackficka.

Vi började testet med att fästa den under sadeln på Linus endurohoj under årets Gotland Grand National. Idén var att vår fotograf Gerry skulle kunna följa Linus via appen, Minifinder GO, och fånga Linus på bild när han susade förbi i lervällingen. Vi satte uppdateringsfrekvensen på kortast möjliga, vilket är var 30:e sekund. Detta ger en känsla av att det rör sig men inte direkt flyter. Problemet med att använda Minifindern på just Gotland Grand National är att tävlingen går på militärt område och att inga vägar finns utmärkta på kartan. Man kunde se var Linus befann sig i förhållande till Gerry men det var svårt att pricka in exakt när han skulle komma förbi.

När vi sen kom hem flyttade vi över gps-sändaren till Linus KTM 890 Duke som det pendlas med dagligen och till olika ärenden. Då var det enklare att följa och se positionen på motorcykeln.

Appen, Minifinder GO, är relativt enkel att komma underfund med. Tidvis hade vi lite problem att Minifindern inte uppdaterade sig när hojen åkte färjan tillbaka från Gotland till fastlandet och vi var kvar på ön. Men det var gissningsvis handhavandefel.

Då Minifinder Pico har ett eget batteri är det viktigt att hålla det laddat för att den ska fungera. Det verkar räcka runt fyra dygn, med strömsparläge aktiverat. Minifinder har även andra modeller där man kan koppla in sig på hojens batteri eller via ett OBD-uttag. Om man hittar ett ställe på hojen som är lätt att komma åt men samtidigt svårt att hitta, har man en bra gps-tracker för att kunna spåra hojen vid en eventuell stöld. Minifinder Pico kostar 1799 kronor och beställs från Minifinders hemsida.

