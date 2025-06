Transportstyrelsen avvecklar appen Mina fordon

Foto: Andreas Johansson

Appen Mina fordon kommer att avvecklas under hösten 2025. Vissa sökfunktioner har redan stängts ner och kommer inte att öppnas igen. Den som vill utföra ärenden eller söka efter fordonsuppgifter kan i stället besöka Transportstyrelsens webbplats.

Appen har funnits sedan 2012 och genom den kan fordonsägare genomföra ett axplock av vanliga fordonsärenden, som exempelvis ägarbyte och påställning. Det är också möjligt att söka fordonsuppgifter på andra fordon än sina egna. Men när det befintliga avtalet löper ut under hösten kommer det inte att förnyas, vilket innebär att appen avvecklas.

– Appen är väldigt daterad och klarar inte grundläggande funktionalitetskrav från Apple App Store eller Google Play. Det finns också frågetecken ur ett informationssäkerhetsperspektiv och lösningen för identifiering i samband med ägarbyten har fått återkommande kritik. Eftersom vi erbjuder fullgoda alternativ på vår webbplats är det rimligt att stänga ner appen nu, säger Anna Berggrund, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

Mina fordon kommer inom kort tas bort som nedladdningsbar app i Apple App Store och Google Play. Efter det kommer inga nya användare att tillkomma.

Fullgoda alternativ via din telefon

Alla de tjänster som idag går att utföra via Mina fordon är också tillgängliga via Transportstyrelsens e-tjänstlösning Mina sidor. Tjänsten är responsiv, vilket betyder att den automatiskt anpassar sig till om användaren besöker webbplatsen via en mobiltelefon. Det är alltså inte nödvändigt att använda en dator utan det fungerar lika bra att använda tjänsterna via telefonen.

Mina sidor

När det gäller möjligheten att söka fordonsuppgifter via Mina fordon finns ett alternativ genom e-tjänsten Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer. E-tjänsten fungerar också responsivt och erbjuder mer fordonsinformation än vad som går att få fram i appen.

Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer

– Appen har varit välanvänd och vi är medvetna om att det finns ett stort behov att få ta del av fordonsinformation. Vi är därför angelägna om att erbjuda lättillgängliga tjänster för att möta behovet, samtidigt som vi tar hänsyn till kraven på oss att ha säkra lösningar. Våra e-tjänster möter båda dessa krav, säger Anna Berggrund.

