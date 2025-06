Pressrelease från MV Agusta och Dainese:



SUPERVELOCE 1000 AGO: EN HYLLNING TILL MÄSTAREN



Giacomo Agostinis racingglans möter MV Agustas legendariska design och skapar ett tidlöst mästerverk.



Motorcykelracing har alltid varit mer än en sport, mer än en show, mer än bara tävlingar mellan individer och team. Motorcykelracing är ett universum i sig, där individuella egenskaper, mod, distinkta personligheter, teamdynamik och tekniska framsteg alltid har ”dansat” tillsammans på den tunna gränsen mellan liv och död, vilket gör alla dess förare till hjältar, legender och myter.



Ett namn är dock enhälligt erkänt som den största genom tiderna: Giacomo Agostini. Med 15 VM-titlar, 123 segrar i världsmästerskap, 18 italienska mästerskapstitlar och 10 segrar i Tourist Trophy (Isle of Man TT). Siffror som visar att Agostinis prestationer, precis som MV Agusta-motorcyklarna, är mer än bara summan av sina tekniska specifikationer.



Giacomo Agostini var ett globalt mediefenomen i en tid då medierna fortfarande var rudimentära jämfört med idag. Han var en modeikon, en förebild, ansedd som en av världens charmigaste män, idoliserad av fans, respekterad av sina rivaler och beundrad av sina efterträdare.



MV Agusta är stolta över att presentera en hyllning till Giacomo Agostini som hedrar Ago-legenden, i det år då varumärket från Varese firar sitt 80-årsjubileum: Superveloce 1000 Ago, en hyllning till storhet.



83 ENHETER



Superveloce 1000 Ago är MV Agustas hyllning till Ago och lanseras 2025, året då varumärket firar sitt 80-årsjubileum. Under de åtta decennier som MV Agusta har varit världens mest exklusiva motorcykelmärke har Giacomo Agostini utan tvekan varit det viktigaste namnet i samband med varumärket.





För att fira Agostinis 83-årsdag 2025 lanserar MV Agusta Superveloce 1000 Ago, en begränsad upplaga på endast 83 exemplar världen över. Varje motorcykel är personligen signerad av Agostini och, som alla MV Agusta-specialutgåvor, individuellt numrerad från 1 till 83 på en äkta guldplatta fäst vid styrhuvudet. Varje enhet åtföljs av ett äkthetsintyg med samma nummer.



Varje Superveloce 1000 Ago har något som är helt unikt för en serietillverkad motorcykel: en detalj på varje motorcykel är tillverkad av en original trofé som Giacomo Agostini har vunnit.

Ett stycke historia

Tändningsnyckeln är innesluten i två skal av aluminium som är fräst från billet och anodiserad i en slående röd färg. Ett av skalen har en mässingsmynt gjord av en original trofé som Giacomo Agostini vann under sin karriär. Ago valde själv ut trofén från sin personliga samling och donerade den till MV Agusta, så att märket kunde ge sina kunder en bit historia med Superveloce 1000 Ago.

SNABB DESIGN OCH DETALJER

Superveloce 1000 Ago har en slående kaross helt i kolfiber, som är skickligt tillverkad för att kombinera låg vikt med visuell effekt. Karossen är lackerad i en fantastisk färgkombination av Fire Red Matt och Magnum Silver Matt, som erbjuder en perfekt blandning av djärvhet och elegans. Inspirationen till denna färgkombination kommer från Agostinis tävlingsmotorcykel. Stylisterna fick i uppgift att föreställa sig hur det skulle se ut om Ago tävlade på en Superveloce 1000, och som alltid levererade våra designers ett verkligt mästerverk som kombinerar skönhet och prestanda.

Precis som alla MV Agusta-modeller som hyllar Ago har motorcykeln numret 1 på gul bakgrund på sidan, med samma gula accent på den CNC-bearbetade strålkastarkronan.

Som en del av en design som blandar historiska referenser med otroligt moderna tekniska lösningar har hjulen på Superveloce 1000 Ago eleganta silverfärgade ekrar, vilket ger denna moderna maskin en vintage-känsla.

Den oöverträffade uppmärksamheten på detaljer har alltid varit ett kännetecken för MV Agusta, och Superveloce 1000 Ago är ännu ett perfekt exempel på detta.



På Superveloce-läderremmen som löper över bränsletanken finns en guldplatta med texten ”15 Titoli Mondiali” (15 världstitlar) som en ytterligare påminnelse om Giacomo Agostinis extraordinära karriär.



Det svarta Alcantara-sätet är broderat med namnet Agostini och har de karakteristiska pilformade ränderna som var ikoniska på Ago’s racingdräkt. MV Agusta-logotypen kompletterar sätets design och påminner om Ago’s racingdräkt.

SPECIALTILLVERKAT SKINNSTÄLL OCH HJÄLM

För att ge Superveloce 1000 Ago ytterligare värde och exklusivitet kommer de 83 kunder som köper denna unika motorcykel att ha möjlighet att beställa en specialtillverkad Dainese Custom Works Demone GP 3X-ställ och få en exklusiv upplaga av AGV Pista GP RR-racinghjälmen. Stället och hjälmen är designade av MV Agusta i samarbete med Dainese och kommer att levereras utan extra kostnad till de kunder som bekräftar sitt intresse. Dainese Demone GP 3X-stället är den ultimata MotoGP-skinnstället. Den är tillverkad i känguruläder och har det senaste D-air® Racing Shield 3X-airbagsystemet, titanplattor på axlar och knän samt den omisskännliga pentaxiala elastiska ryggen för total frihet på motorcykeln. Den har en modern design inspirerad av Agostinis racingläder och kommer att tillverkas efter en särskild måttagning i en Dainese-butik, exklusivt för MV Agusta Superveloce Ago-kunder, som också får möjlighet att personifiera sitt skinnställ med sitt namn på ryggen.

AGV Pista GP RR är samma hjälm som används av några av de bästa förarna i MotoGP. FIM-godkänd med kolfiberskal, Ultravision-visir i optisk klass 1, Pro Spoiler-bakspoiler, 360° Adaptive Fit-interiörsystem och en noggrann uppmärksamhet på alla detaljer, ger Pista GP RR högsta nivå av skydd och självförtroende. Den exklusiva versionen, som är designad enbart för Superveloce 1000 Ago-kunder, är inspirerad av Giacomo Agostinis ikoniska tricolore-färgsättning, som har omformats till en modern version med detaljer i synligt kolfibermönster. Dessa exklusiva artiklar kommer inte att finnas tillgängliga för allmänheten utan är enbart reserverade för Superveloce 1000 Ago-ägare.

DESIGN OCH ERGONOMI

Den nya MV Agusta Superveloce 1000 Ago sammanfattar MV Agustas framgångsrika historia inom racing, varumärkets maniska strävan efter estetisk perfektion och den ständiga drivkraften att aldrig kompromissa med prestanda och känsla. Ett utmärkande stilelement hos Superveloce 1000 Ago, som är genomgående för hela Superveloce-serien, är den runda strålkastaren, de horisontella linjerna och användningen av exklusiva material som kolfiber, guld och titan.

Ett av de mest karakteristiska inslagen, både tekniskt och stilistiskt, är de aerodynamiska vingarna i kolfiber som är synliga av stilistiska skäl.

Materialet som valts för karossen på Superveloce 1000 Ago är kolfiber, som används i två olika processer, smidd och laminerad, för att ge ytterligare stilistisk förfining. Totalt finns 41 element tillverkade av detta sofistikerade material.

MOTOR OCH ELEKTRONIK

Superveloce 1000 Ago har en fyrcylindrig radmotor, med 16 radiella titanventiler, som levererar 208 hk (153 kW) vid 13 000 varv och 116,5 Nm vridmoment vid 11 000 varv. Motorn har dessutom smidda titanvevstakar och DLC-belagda kammar.

Motorstyrningen sköts av det integrerade MVICS 2.1-systemet (Motor Vehicle Integrated Control System) med 8 spridare: 4 nedre och 4 övre för ökad flödeshastighet. Spjällhuset har en diameter på 50 mm.

Det finns fyra körlägen: tre förinställda (Rain, Sport, Race) och ett som kan anpassas av föraren (Custom). I detta läge kan föraren ställa in parametrar som gasrespons, vridmoment, motorbroms, motorrespons, varvbegränsare och elektroniska fjädringinställningar.

Den elektroniska växellådan MV EAS 4.0 fungerar både för uppväxling och nedväxling, även vid gaspådrag.

Bromssystemets kraft hanteras av ABS-systemet med två olika ingreppsnivåer. I Sport-läget, som indikeras med ett ”S” på instrumentpanelen, verkar ABS på båda hjulen med aktiv kurvfunktion och RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) aktiverat. Det senare håller bakhjulet på marken vid extrem bromsning, vilket optimerar bromskraften på båda hjulen. I Race-läge, indikerat med ett ”R” på instrumentpanelen, är ABS-ingreppet mindre intensivt fram, avaktiverat bak, och kurvfunktionen är också avaktiverad, medan RLM-systemet förblir aktivt men möjliggör ett kontrollerat lyft av bakhjulet.

Superveloce 1000 Ago är utrustad med en integrerad GPS-modul som kommunicerar direkt med MV Ride-appen, som är tillgänglig gratis för hela MV Agusta-sortimentet. Via appen kan destinationer anges och kurvnavigering visas på den 5,5-tum stora TFT-färgdisplayen. Aktivering av funktionen Trip Record startar datainsamlingen. Körupplevelsen börjar redan innan du startar motorcykeln, eftersom det går att ställa in Superveloce 1000 Ago i förväg via appen. När du kommer tillbaka från en tur kan du återuppleva upplevelsen genom att titta på de data som samlats in och gjorts tillgängliga via appen, såsom lutningsvinkel, gaspådrag, hastighet etc.

CHASSI

Fackverksramen av höghållfasta stålrör är integrerad med aluminiumplattor som håller enkelsvingen, som också är tillverkad av aluminiumlegering.

Superveloce 1000 Ago har ett elektroniskt fjädersystem från Öhlins. Fram har den 43 mm diameter inverterad framgaffel med 120 mm slaglängd, behandlade med en TiN-ytfinish och elektroniskt justerbara för kompression, retur och manuell fjäderförspänning. För att optimera stabiliteten ingår en elektroniskt justerbar Öhlins-styrdämpare i fjädringen, som kan ingripa automatiskt eller ställas in manuellt så att föraren kan välja den bästa inställningen för sina behov. Bak kompletteras fjädringen av en Öhlins-enkeldämpare med 36 mm diameter och 120 mm slaglängd. Den bakre fjädringen är också elektroniskt justerbar för förspänning, retur och kompression.

Den mäktiga kraften ur den fyrcylindriga motorn matchas av ett högkvalitativt bromssystem. Superveloce 1000 Ago har ett Brembo-bromssystem med 320 mm skivor fram med aluminiumflänsar och radiella Stylema-bromsok med 30 mm kolvar, som manövreras av en radiell huvudcylinder från Brembo. Bak finns en 220 mm skiva med en Brembo-bromsok med 2 kolvar och en diameter på 34 mm.

SPECIALUTVECKLAD KIT

Precis som med alla MV Agusta Limited Edition får varje kund ett exklusivt kit som innehåller:

Äkthetscertifikat med matchande enhetsnummer

Specialdesignat motorcykelskydd

Passagerarsäte i läder och Alcantara

Fotpinnar och stöd för passagerare

Hälskydd i kolfiber för passageraren

CNC-bearbetade broms- och kopplingshandtag

Höjdjusteringsplattor för svingarmsinfästningen

5 ÅRS GARANTI

Superveloce 1000 Ago levereras med 5 års fabriksgaranti – ett bevis på de strikta kvalitetsstandarder som upprätthålls på MV Agustas fabrik i Varese. Detta initiativ är ytterligare ett steg i den kundfokuserade strategi som varumärket från Schiranna tillämpar i hela sin verksamhet. Förlängningen av garantin från 4 till 5 år är inte bara ett mervärde för MV Agusta-kunderna, utan också ett tydligt bevis på företagets förtroende för kvaliteten på sina motorcyklar – stolt tillverkade i Italien – och de noggranna tillverkningsprocesser som varje modell genomgår före leverans.

Gilla detta: Gilla Laddar in …