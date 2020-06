Northbike, butik med stort B!

Fasaden på Northbikes butik andas självförtroende och framåtanda

Northbike i Sundsvall färdigställde sin nya gigantanläggning för drygt ett år sedan. De kallar det själva för 7200 kvadratmeter drömmar. Efter ett besök är jag nog benägen att hålla med, maken till mc-butik har jag inte sett! Det börjar redan vid infarten på E4an söderifrån, Dream It, Live it, proklameras på stora skyltar längs motorvägen. Northbikes slogan genomsyrar hela företaget, här ska du kunna gå in med en dröm och ut med en upplevelse.

Fabriksnya KTM i långa rader.

Snöskoter på vintern, vattenskoter under årets varma dagar och förstås motorcyklar året runt. Placeringen alldeles invid Östersjön möjliggör till och med en egen brygga för iläggning av vattenskotrar.

Northbike grundades redan 1965 i Sundsvall och efter Jonas Olerts övertagande 2006 har företaget successivt vuxit och mynnat i två stora anläggningar i Umeå och Sundsvall. Dryga 50 anställda ska garantera att du som kund tas om hand och servas på bästa sätt.

Klart man ska ha en egen vattenskoterbrygga!

Det stora showroomet innehåller KTM, Triumph, BMW, Kawasaki och Honda. I en separat byggnad med egen igång huserar Harley-Davidson Sundsvall.

Här var det slutsålt, leveranserna från USA har drabbats hårt av Coronakrisen. Här ska det normalt vara trångt med amerikanska v-twinnar.

Har ni en mc-semester planerat norröver, eller söderöver för den delen, beroende på var du råkar bo, är Northbikes butik, eller anläggning, väl värt ett stopp!

Snöskotrarna står en våning upp och väntar tålmodigt på vintern. När den kommer så flyttar begagnade hojar hit.

7200 kvadratmeter drömmar, självklart med en egen bar!

Ett lugnt och tyst rum för utvecklingssamtal och privata möten.

Mc-hallen välkomnar dig direkt du kommer in och varje säljare presenteras på enorma skyltar hängandes från taket.

