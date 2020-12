Dagen-efter-kontroll..

Lagom inför julens alla glöggfester (bara familjen, max 8 personer…) och middagsbjudningar, vill vi på Bike komma med ytterligare ett (h)julklappstips. Det handlar om en mycket smidig och lättanvänd alkomätare från AlkoSense från Storbritannien.

Bike har under ett par månader testat den smidiga alkomätaren Excel från det Brittiska företaget AlcoSense.

Apparaten är extremt lättanvänd och visar i klartext aktuell promillehalt och även vilken ungefärlig tid det tar innan alkoholen lämnat blodet.

Förpackningen innehåller fem styck blåsrör i plast, instruktionsbok, batterier och usb-kabel.

En alkomätare är en oumbärlig kamrat på vägen för att säkerställa att du är ok att köra, morgonen efter festen på mc-träffen eller efter den där delade flaskan vin med din käresta. Bike uppmanar samtidigt att aldrig köra hoj om du känner dig dåsig eller trött, även om AlcoSense Excel visar noll.

Bästa priset på nätet just nu ligger på 1699 kronor.

Mer info på www.alcosense.co.uk

I det här läget ska man nog ta och somna om, eller ta en stärkande promenad..

Gilla Gilla Laddar...