Vätgasdriven Kawasaki

Kawasaki har presenterat världens första offentliga demonstration av en vätedriven ICE (förbränningsmotor) motorcykel (från en etablerad motorcykeltillverkare).

Vätgasdrivna motorcykeln designades och byggdes som en del av ett forskningsprojekt som drog i gång under mars 2023, med testkörningar som startade i år, som kulminerar i denna offentliga demonstrationskörning. Monterad i maskinen är en vätedriven motor baserad på den 998 cm3 fyrcylindriga radmotorn hos Kawasakis Ninja H2-motorcykel, med modifieringar gjorda för att möjliggöra direktinsprutning av vätebränsle i cylindrarna. Motorcykelns chassi har utformats för att rymma vätebränslebehållare och ett väteförsörjningssystem.

Vätgasdrivna motorcyklar drivs med hjälp av väteförbränning, och producerar det mullrande och pulserande känslan som förare njuter av när de vrider på gasen, medan motorn huvudsakligen avger vatten*1. Som en del av deras koldioxidneutrala initiativ bedriver Kawasaki Motors för närvarande forskning och utveckling i syfte att förverkliga en fungerande vätedriven ICE-motorcykel*2 som ett koldioxidneutralt alternativ för förare i början av 2030-talet.

Kawasaki Motors är fullvärdig medlem i HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology)*3, en forskningsförening fokuserad på väteteknologi som aktivt bedriver grundforskning om vätgasmotorer, vätgaspåfyllningssystem och bränsleförsörjningssystem för att producera små mobila vätedrivna fordon, inklusive motorcyklar.

*1 Vid körning förbränns en mycket liten mängd olja, vilket resulterar i att en mycket liten mängd CO2 genereras.

*2 Tidpunkten för kommersiell tillgänglighet kan variera beroende på infrastrukturen för vätgasbränsleförsörjning och status för juridiska bestämmelser i respektive land.

*3 En forskningsförening grundad av Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Kawasaki Motors, Ltd., Suzuki Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd. och Yamaha Motor Co., Ltd. i maj 2023 för forskning om vätgasmotorer för små mobila fordon.

