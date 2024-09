Triumph storsatsar inom Enduro

Motorsportlegenden och flerfaldige världsmästaren Paul Edmondson har officiellt utsetts till Team Manager för Triumph Racings enduroprogram.

Under 2025 kommer Triumph Racing att tävla i FIM SuperEnduro och EnduroGP World Championships, samt AMA EnduroCross-serien, tillsammans med andra utvalda evenemang under tävlingssäsongen.

Paul Edmondson är fyrfaldig endurovärldsmästare och har redan nått framgångar med sitt Fast Eddy Racing-team i EnduroGP-mästerskapet. Edmondson kommer att leda Triumph Racings fabriksenduroprogram, där planen är att vi ska få se varumärket representeras på de högsta nivåerna av endurotävlingar över hela världen. Under de senaste åren har Paul arbetat nära Triumph i en mängd olika projekt, inklusive att ge viktig input om utvecklingen av TF 250-X-maskinen för racing. Dessutom körde Paul på Triumph-motorcyklar i sin roll som 007:s stuntförare i den senaste James Bond-filmen No Time To Die.

Edmondson var en framgångsrik enduroförare på 1990-talet, vann fyra världsmästerskapstitlar samtidigt som han representerade Storbritannien flera gånger under ikoniska International Six Days Enduro. Vid sin sista ISDE, år 2012, säkrade Edmondson en sin 18:e guldmedalj.

