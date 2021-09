Final i Supermoto-SM, racerapport!

Text: Joakim Danielsson

Foton: MJ Foto och SupermotoPics

I helgen kördes finalen i årets SM-serie i Supermoto. Tävlingen kördes på GTR Motorpark strax utanför Eskilstuna. GTR hade fixat till en fantastisk bana med nybyggt grusparti som uppskattades av förarna. Man hade dessutom dragit in banan på den gamla gokartbanan, via ett litet hopp, som bjöd på en intressant asfaltsvall. Resten av banan bestod av den befintliga asfaltsbanan. En mycket bra kombination av ”storbana”, grus och ett mer tekniskt parti som de snabbaste förarna klarade av på precis under minuten.

Vem som skulle vinna SM avgjordes redan i förra deltävlingen då Hampus Gustafsson från Glanshammar (GasGas) vann alla tre heaten och skapade sig ett ointagligt försprång. Övriga pallplatser var det däremot allt annat än avgjort vem som skulle få bestiga vilket borgade för spännande race. Hampus själv var inte med på finalen då han dubblerat sitt tävlande i år genom att både köra SM och Tyska mästerskapet. I Tyskland låg han inför sista deltävlingen, som alltså gick samma helg, på en fantastisk tredje plats. Uppskattningsvis är tyska mästerskapet det tredje vassaste i världen, efter Frankrike och Italien, så det är en stor prestation. Mycket stor!

Hampus Gustafsson under finalen i lag-VM.

SM då? Inför sista tävlingen hade tre förare chans på andraplatsen; Fredrik Eriksson (Honda) ett litet försprång framför nykomlingen (som imponerat stort under året) Lukas Karlsson (Kawasaki) med återvändande Thomas Gillisson (TM) hack i häl. I teorin kunde fler komma på pallen men det skulle kräva att alla dessa tre nollade. Thomas visade snabbt att det skulle bli jobbigt för Fredrik och Lukas genom att vara snabbast i båda fria träningarna och kvalet.

Lukas Karlsson.

Första heatet drog Thomas iväg som en avlöning och en grym fajt tog vid mellan Fredrik och Lukas. Den slutade med att de smällde ihop på gruset när det var ett fåtal varv kvar varpå Lukas gick omkull och Fredrik kunde ta andraplatsen med Lukas på femte.

Kevin Röttger

Andra heatet fick ett liknande utseende med Thomas i ledningen med Fredrik strax efter. Tredje plats gick till tyske nykomlingen Kevin Röttger (Husqvarna), som flyttat till Sverige och kört hela SM-serien i år, Lukas slutade fyra.

Finalens startgrid avgörs genom varvtider från de två första heaten med en liten finess. De tio snabbaste startar i omvänd ordning! Detta gjorde att Kevin startade på 10e med Thomas nia (3 tusendelar efter), Fredrik åtta och Lukas sjua. Dessa fyra hade varvtider som diffade under en halv sekund. Ganska snart var Thomas i topp igen men den här gången med Kevin tvåa och Fredrik trea. Lukas kom inte igenom fältet lika bra och slutade femma efter Daniel Christensen (Husqvarna).

Fredrik Eriksson

När dammet lagt sig och matematikerna gjort sitt stod Fredrik på prispallens andra steg med endast en poängs marginal till Thomas. Våldsamt spännande och många i depån räkande febrilt på poängen under dagen. Grattis Fredrik och Thomas.

Fredrik Skarpsjö

I Openklassen gjorde comeback-killen Fredrik Skarpsjö (KTM) rent hus så som Thomas gjorde i elitklassen. Han var snabbast på dagens alla pass och tog tre segrar. Imponerande. Tyvärr har inte Fredrik kört alla tävlingar så en fjärde plats i totalen var ändå bra. Många hoppas han kör hela serien nästa år. Tvåa för dagen blev Martin Dahlén Ekwall (Aprilia) med Mikael Karlsson (Husqvarna) på tredje. Mikael slutade som segrare (och årets Rookie) i klassen med Martin på andra och Henrik Karlsson (Husqvarna) på tredje.

Susanne Törnhult, helgens segrare i damklassen.

Damklassen har varit en årslång fajt mellan Amanda Karlsson (KTM/Husqvarna) och Susanne Törnhult (Husqvarna). I finalen drog Susanne längsta strået med Amanda på andra. Trea blev fajtern Frida Granvik (Husqvarna). I totalen för tjejerna blev det dock Amanda som fick kliva högst upp på pallen med Susanne tvåa och Frida trea.

Hampus och tyska mästerskapet då? Jo, han körde bra igen och med heatplaceringarna 5 och 8 (efter uppkörning från 18e) slutade han på en tredje plats i mästerskapet. Otroligt stort grattis till det!

Hampus, Fredrik och Thomas har dessutom hunit med att köra lag-VM i franska Carole. Där tog grabbarna en stark sjundeplats.

Artikelförfattaren Joakim Danielsson i det nybyggda gruspartiet.

Nu laddar många för årets sista händelse. Tävlingen Superbiker i Mettet, som ligger i Belgien. Världens största tävling som lockar förare från hela världen och en folkfest som varar i flera dagar. Där är det en bedrift att bara kvala till den stora finalen.

Gilla Gilla Laddar...