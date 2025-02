Rekordmånga nya personliga regskyltar

Under fjolåret godkände Transportstyrelsen fler personliga registreringsskyltar än någonsin och majoriteten var nyansökningar.

2024 beviljades 3 564 personliga registreringsskyltar. Det är den högsta siffran som Transportstyrelsen uppmätt under ett enskilt år. Totalt finns nu 27 499 personliga skyltar vilket är den högsta siffran någonsin. 20 380 av dem används för närvarande på ett fordon i trafiken.

– Vi ser en uppgång i antalet beviljade personliga registreringsskyltar under förra året. Det är tydligt att människor vill sticka ut och synas i trafiken, säger Eva Isaksen, utredare på Transportstyrelsen.

En genomgång av beviljade personliga skyltar visar på stor påhittighet bland landets fordonsägare. Skyltkombinationerna handlar om allt från miljöansvarstagande, geografiska anspelningar både i landet och utomlands, hänvisningar till olika typer av bilmodeller, förnamn, företagsnamn och anspelningar på gamla registreringsnummer från det tidigare nummersystemet med länsbokstäver.

– Människors uppfinningsrikedom är stor, och det är ofta rätt roligt att läsa deras ansökningar. Samtidigt kan det ibland vara svårt att förstå innebörden i en efterfrågad skyltkombination. Då begär vi en förklaring från den som ansökt, säger Eva Isaksen.

Alla godkänns inte

För att en personlig registreringsskylt ska beviljas måste den efterfrågade kombinationen var ledig, ha mellan två och sju tecken och den ska inte kunna blandas ihop med ett ordinarie registreringsnummer. Om kombinationen anspelar på ett produkt- eller företagsnamn krävs ett godkännande från den som äger namnet. Dessutom får kombinationen inte medföra olägenhet eller väcka anstöt.

– Oftast är det förhållandevis enkelt att konstatera att en skylt ska beviljas eller avslås. Men ibland krävs diskussioner bland oss i den grupp med utredare som prövar de här ansökningarna, och de kan ibland bli intensiva, avslöjar Eva Isaksen.

Höjd avgift från 2025

5 500 kronor av ansökningsavgiften avgår till ”Skyltfonden”, en fond hos Trafikverket som det går att söka bidrag från för trafiksäkerhetshöjande projekt. Under de senaste tio åren har cirka 100 miljoner kronor delats ut ur fonden. Utöver det tillkommer en avgift som ska täcka Transportstyrelsens administrativa kostnader för licensen under tio års tid. Från och med 2025 har den avgiften höjts och den totala kostnaden för en personlig skylt under tio års tid är nu 6 900 kr.

– Personliga registreringsskyltar är något som ger leenden och reaktioner i trafiken, men det är också ett sätt att finansiera arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i landet. Det tror jag inte att alla är medvetna om, säger Eva Isaksen.

