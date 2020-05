Test: Tankväskor med snabbfäste

Ner på knä, en ring, och den helt avgörande frågan. Vår ­Triumph Street Triple RS hade just åtta friare som anhöll om dess tank och var villiga att kämpa för den. Vem som till slut fick ett jakande svar får vi veta i vårt tankväsktest.

Sakta men säkert försvinner nu magneter och remmar, för tankväskmarknaden erövras nu av tankringar. Och det är bra, för det är utan tvivel den enklaste och snabbaste metoden att få med sig lite bagage – visserligen är tankväskan begränsad avseende volym, men den ger ändå oftast tillräckligt med plats för småprylar under en dags­utflykt. I det här testet kör vi åtta kombinationer av ringar och väskor på vår långtest-­Triumph Street Triple RS. De olika tillverkarna har ­modellspecifika ringar, så även om väskan är densamma måste man hitta en tankring som passar just sin hoj. Street Triplen passar bra för det här testet då ­styrutslag och körställning inte påverkas av tankväskan och därmed inte påverkar ­intrycken under körning. Systemet från Givi används i tre fall, det vill säga även i IXS och Kappa. SW-Motech har vi testat med det helt nya Pro-Ring-systemet, men även det befintlita Evo-Ring-systemet eftersom det sitter på ­Vanucci. Här reder vi ut hur de skiljer sig från de tre övriga systemen och vilka skillnader som dyker upp då väskorna ska hanteras.

Läs hela testet genom att klicka på bilden nedan:

Annons:

Köp din SW-Motech tankväska hos agmshop.se

Gilla Gilla Laddar...