Sex textilställ i 500-milatest

Sex textilställ ur skilda priskategorier hårdkörs i ett 500-milatest.

Mycket vill ha mer… framförallt mer komfort och funktion: onroad, offroad, på kalla bergspass, varma kustvägar och under svettdrivande terrängkörning. Finns det perfekta mc-kläder för det?

Som touringmotorcyklist vet man att mängden bagage som man kan ta med sig på resan är begränsad, vilket följaktligen leder till att hela ­resan måste köras i ett enda ställ. Ett ställ som måste uppfylla så många kriterier som möjligt. Vattentätt? Naturligtvis. Värmande? Nödvändigt! Kylande? Önskvärt! Säkert? Självklart. Kravspecifikationen som testförarna sammanställde för sin ”personliga skyddsutrustning” var mycket anspråksfull. Det som önskades var perfekta motorcykelkläder för en 500 mil lång resa genom alla klimatzoner. Körning över bergskedjor som långsamt vaknar upp ur vintersömnen, vårlig kurvjakt runt Gardasjön, långa etapper i oberäkneligt väder längs Apenninernas kärva och karga bergskuliss och till slut dess­utom svettdrivande offroadkörning på en solindränkt medelhavsö vid namn Sardinien.

Sex olika tillverkare ställde till slut upp och skickade oss sina textilställ för test. Eftersom i princip alla tillverkare av textilställ nu lovar att deras respektive produkter i princip ska klara av all typ av väderlek, avstår vi denna gång från att använda oss av mini- och max-priser och använder oss istället av ­begrepp som budget, mellanklass och premiumklass. Priset är ju i vilket fall ointressant när vi betygsätter ett ställs grundegenskaper. Är egenskapen ”vattentätt” fastställd, bör inte en regnskur innebära några problem, oavsett om stället kostar 5 000, 10 000 eller 20 000 kronor. Detsamma bör man kunna vänta sig vad gäller andra funktioner som ventilation och isolering.

I kategorin ”säkerhet” måste det dock oavhängigt från prisnivån finnas en viss grundnivå gällande skyddsfunktionen för att textilstället verkligen ska anses vara lämpligt för motorcykelkörning. Numera är kraven på tillverkarna klart definierade via diverse normer och måste bevisas i speciella homologeringförfaranden. En kravstyrd, men också dyr angelägenhet vars komplexitet är lika för ett billigt budgetställ som för ett betydligt dyrare premiumställ. Utrustningsnivån med passiva skydd betygsätter vi dock i förhållande till priset. Till normal standard hör, i varje fall enligt vår uppfattning, CE-godkända skydd för axlar, armbågar och knän. I 10 000-kronors-segmentet bör det åtminstone finnas ryggskydd som standard och i premiumsegmentet, de som kostar över 15 000 kronor, kompletterat med bröst- och höftskydd. Vad textilställen kan erbjuda av ordentliga certifierade skydd listas i tabellen nedan.

Vi avstår den här gången från att ta in ställen i testlaboratoriet för slagtest och använder istället vår egen erfarenhet för att bedöma skyddens funktion, under vår 500-mil långa testresa. Istället fokuserade vi desto mer på utvärdering av ställens praktiska funktion under användning. Skyddar de oss från de inte särskilt ovanliga regnskurarna? Kan (termo-)fodret hålla en behaglig värmenivå när vi kör över snötäckta bergspass? Fungerar frisk­luftstillförseln i ventilationen vid touringåkning i den strålande medelhavssolen? Och till slut de dagliga handgreppen med kardborre och blixtlås vid krage, på ärmar, ben och runt midjan, samt öppning och stängning av fickorna.

Summeringarna visar att bra funktionalitet inte alltid är en prisfråga. Det finns anständiga textilställ för betydligt under 10 000 kronor. Däremot har vårt hårdtest också visat att de billigare ställen inte klarar en typisk motorcykelsäsong på bara tio dagar riktigt lika bra som de dubbelt så ­dyra modellerna.

