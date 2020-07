Provkörning av Michelin Power-serien

I vintras blev vi nedbjudna till Spanien av Michelin för att få provköra deras nya Powersport-serie. Av denna provkörning blev det inget utav på grund av en härjande pandemi så vi tog saken i egna händer och provkörde på hemmaplan.

Provkörningar av nya däck brukar vara en trevlig tillställning, fina banor, fina vägar, fina hojar och oftast fint väder. Och alltid ett härligt avbrott för oss frusna nordbor att få kickstarta säsongen nere på varmare breddgrader. Michelin hade bokat Almeriabanan för två dagars njutning där vi var inbokade för att provköra hela fem nyheter från Power-serien. När nu den körningen brann inne så får vi chansen att ta tillbaka lite förlorad mark på hemmaplan. Samtidigt med KTM Club Scandinavia´s bandagar på Gelleråsen, närvarar Michelin via NDM Däckmaskiner, med full däckservice åt deltagarna. Med denna service i ryggen vågar vi oss på att provköra de tre gatgodkända nyheterna.

Testbänken blir redaktionens egna KTM 890 Duke R, originalutrustad med Michelin Power Cup 2 i dimensionerna 120/70-17 fram och 180/55-17 bak. Då vi haft denna maskin som dagligt pendlarfordon sedan början av april så bytte vi raskt ut Cup 2:orna mot de lite mer vardagsdugliga Michelin Power 5. Kalla dagar så var Cup 2 ett hårt och bångstyrigt däck som utan problem orsakade hjulspinn på torr asfalt, för att inte tala om när det dessutom var blött. Att KTM utrustar en gatmaskin med ett såpass racemässigt däck är för oss en gåta. Under några varma dagar i slutet av maj får däcket dock lite upprättelse och fungerar faktiskt riktigt bra på den kurviga favoritvägen.

Torsdagsmorgonen på Kristi himmelsfärdsdag bjuder på ett strålande väder. Man kan knappt tro det är sant efter att hela april och halva maj bjudit på isande vindar. Nu är luften varm och asfalten kommer snabbt upp i temperatur. Däcken vi ska avhandla i dag är i tur och ordning, ­Michelin Power 5. Ett gatdäck för ambitiösa sporthojsförare som kanske tar någon bandag om året. 90 procent gata, tio procent bana enligt Michelins guide. Michelin Power GP med en 50/50-rekommendation gata/bana. Slutligen Dukens originaldäck, Michelin Power Cup 2 som ska vara anpassat för 90 procent bana och tio procent gata. Ungefär så man kan transportera sig till och från banan med andra ord, i vackert väder.

Vi börjar med det snälla gatdäcket Power 5. I rakt nedstigande led från Pilot Power, via Power 2 CT, Power Pure och Power 3. Alla äldre kusiner har alltid haft fantastiska våtegenskaper och alltid presterat i topp i Motorrads tester på vätan. Dock har de alltid kommit till korta då det börjat gasats ordentligt på racerbanan med överhettning och plötsliga släpp som följd. Observera dock att vi då talar om relativt avancerad körning. För nybörjare och lugna personer har de fungerat fint även på bana. När vi tidigare i våras bytte från Cup 2 till Power 5 så blev 890:n betydligt tryggare att köra till vardags. Men nu kör vi ut på banan och det känns direkt mycket säkert och hanterbart. Kanske något lugnare i styrningen än Bridgestones S22 som vi dagen till ära kan ha som referens på en liknande KTM 790. Vi inleder lugnt för att sakta känna oss fram och allt känns väldigt säkert och roligt. Duken kastar sig in i kurvorna och låter sig lätt och ledigt hanteras runt Gelleråsens trixiga passager.

På andra passet börjar vi känns oss varma i kläderna och kan börja pressa däcken lite. Bromsningen efter rakan sker från dryga 220 kilometer i timmen ner till ungefär sjuttio blås och detta ackompanjeras av ett härligt däcktjut i äkta amerikansk stil. Här får även ABS:en jobba men det är aldrig någon fara eller att vi missar bromspunkten. När vi sedan ökar tempot ytterligare för att jaga ikapp några andra hojar så börjar bakänden på hojen att gunga och det känns att vi nu nått gränsen för Power 5. Hyggligt bra tempo, upp till ”mellangruppen” på en normal bandag. I depån kör vi in till NDM:s däckservice och mäter däcktemperaturen. Runt 50 grader fram och 60 grader bak vilket är inom rimliga gränser. Vi kan tillägga att vi körde med Michelins rekommenderade däcktryck vid bankörning på 2,1 bar fram och 1,9 bar bak på kalla däck innan vi började dagens övningar. För landsvägskörning rekommenderar vi som alltid att gå efter handboken.

Patrik och Danne från NDM kastar sig nu över hojen medan vi pustar ut i skuggan. Av med hjulen och på med nästa uppsättning. Nu med 50/50-däcket Power GP, en direkt efterföljare till Power RS som såg ljuset för tre år sedan. Efter ett par försiktiga inledande varv för att rugga upp ytan kan vi nu bomba på ordentligt. Och vilken skillnad! Det här borde alla bandagsentusiaster få uppleva! Nu går det att pressa Duken ordentligt i utgången av kurvorna och hela hojen beter sig stabilare genom hela kurvan. Under inbromsningen får även Power GP sällskap av ett härligt tjutande ljud men nu kliver bara ABS:en in när det slarvas med anläggningen av bromsarna.

Vidare till 890 Duke R:s originaldäck, Power Cup 2. Ska det få en revansch nu efter det halkiga uppträdandet i det kalla aprilvädret? Vi lusläser Michelins ”2 Wheel Professional Tyre Guide” och får befäst att däcket är en mönstrad variant av Power Slick 2 som är ett rent slicks och icke godkänt för gata. Samma gummiblandning som slickset med andra ord. Ärligt talat har vi efter aprilupplevelserna ingen riktig tillit till Power Cup 2 och inleder varven på Gelleråsens nu stekheta asfalt extremt försiktigt för att massera liv i gummit. Men döm om vår förvåning när däcket presterar utmärkt. Inga småsläpp eller ryckningar märks och vi kan öka tempot nu när vi återfått förtroendet för greppet. Andra passet med Cup 2 så ökar vi rejält och vi finner en liknande trygg känsla som med Power GP. Kanske att det går att gasa något tidigare ur kurvorna och att marginalerna ökat något. Vid den kraftiga inbromsningen märks dock skillnad, ingen ABS-verkan och inga däcktjut, här finns således mer greppreserver!

Slutsats. Michelins slogan över sin nya Power-serie är ”Which Rider will you be Today?” och vi stryker gärna under att här finns ett däck för alla förare. Power 5 är ett utmärkt sportdäck som även klarar ett skapligt tempo på racerbanan. Stabilt och tryggt men ändå relativt lättsvängt och framför allt med en väldigt fin känsla direkt från start i kallt och blött väder. Power GP känns som den optimala kompromissen, bra fäste, bra stabilitet, bra känsla redan som kallt. För dig som nyttjar din hoj till vardags men ändå vill ha ett riktigt giftigt bandäck när andan faller på och vill slippa kränga däck inför bandagen. Power Cup 2 är ett renodlat bandäck för dig som inte vill kompromissa med fästet. Ett slicks med enbart minimalt mönster för att klara godkännandet för gata. För gatbruk ska kvicksilvret på termometern vara en bra bit ovanför tiogradersstrecket för att inte bjuda på otrevligheter och kommer det en regnskur så kör försiktigt.

Dagens utbud av däck är enormt och har en stor bredd. Det finns en uppsjö av tillverkare och olika varianter. Välj noga, prata med kompisar, däckhandlare och bandagsproffs och läs våra tester noggrant! Tidigare nummer finns alltid att beställa. Välj det däck som matchar ditt tempo och tilltänkta användningsområde. Tänk absolut inte, ”jag tar ett värstingdäck och växer in i det”. Det kommer aldrig bli tillräckligt varmt och du kommer bara hasa omkring och ha tråkigt. Byt hellre då du fått upp tempot, låt däcken växa med ditt eget kunnande så kommer du slutligen ­vara en gladare och snabbare knutte!

