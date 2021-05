Bridgestone-touring i Syditalien

Under två dagars touringkörning i Syditalien fick vi prova nya Battlax T32 på olika typer av hojar, och fick upptäcka en för oss tidigare okänd del av Italien, längst ned i ”foten”.

Bridgestones nya sporttouringdäck T32 kördes under två dagar med olika hojar under olika förhållanden. I allt från ösregn till strålande sol. Detta under en tvådagarsresa i Syditalien, allra längst ned i den så kallade ”foten”. Bättre våtegenskaper, längre livslängd och mer kontaktyta ger uppdaterade vägegenskaper jämfört med föregångaren T31. Fördelen för oss under den här resan var att vi kunde prova däcket på åtta olika motorcyklar, allt från 890 Duke upp till stora R 1250 RT.

Bergsvägarna bjöd på underbar motorcykelkörning. Här bjuder 890 Duke på lysande kurvegenskaper.

I nästa nummer av Bike presenterar vi en kombinerad touringartikel om resa, samt våra intryck av däcken under de oiika förhållandena. Totalt kördes över 80 mil, ofta på små, kurviga och ojämna vägar, så vi fick chansen att prova på däcket ordentligt. Missa inte Bike nr 7, med en full rapport.

Vår del av resan avslutas i Unesco-staden – Alberobello – som med sina speciella toppiga, vita hus berättar en speciell historia.

