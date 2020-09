Slipp batteritorsk!

Pressrelease, EMX Racing AB – Arlandastad, 9 september 2020

Med GET JumpStarter kommer inget att stoppa dig igen!

GET JumpStarter är en multifunktionell laddare med starthjälp som hjälper dig starta alla motorcyklar och skotrar (inklusive vattenskotrar och småbåtar) när de har slut på batteri. JumpStartern är lätt och kompakt samt har en inbyggd LED-lampa. Den kan dessutom användas som Power Bank för surfplattor, smartphones etc tack vare USB-utgången 5V/2,4A. JumpStartern är extremt enkel och säker att använda eftersom den är försedd med ett skydd mot överbelastning och polaritetsvändning.

-Storlek: 155x80x18mm

-Vikt: 170g

-Startström: 200A

-Toppström: 400A

-Batterikapacitet: 4000mAh (14,8Wh)

-Pris 995kr

Om GET

GET är den elektroniska avdelningen av Athena Group. De är ledande tillverkare av Engine Control Units (ECU) för off-road marknaden.

Om EMX Racing AB

EMX Racing förser aktiva förare inom motocross och enduro med kvalitetsprodukter via vårt nordiska återförsäljarnätverk. Vår kunskap är vår styrka!

EMX Racing representerar ett 30‐tal varumärken däribland Rekluse Motorsports, Arai Helmets, Galfer, Dirt Freak, Zeta Racing, DRC Products, Vortex, Twin Air, Enduro Engineering, Guts Racing, Motion Pro, MX Tech, T.M. Designworks med flera.

EMX varumärken – Arai, SPY Optics, Bolt Motorcycle Hardware, CP Pistons, Dirt Freak, Dirt Tricks, Devol Engineering, DRC Products, Enduro Engineering, Galfer Brakes, Global Digital Instruments, Guts Racing, Hammerhead, IMS Products, Ironman Sprockets, K-tech Suspension, Maus, Meteor Pistons, Motion Pro USA, Moto Tassinari, MX-Tech, NILS Oils, Osram Gmbh, Pro-MX Racing, Pro Pegs, R&D Racing, Rekluse Motorsports, SM Pro Wheels, SKF, SP Schalldämmtechnologie, Spider Grips, System Tech Racing, T.M. Designworks, TrailTech Inc, Tsubakimoto Europe B.V., Twin Air, Xcessory, Vortex Performance and Zeta Racing.

För mer information kontakta:

Mail: Order@emx.se

Telefon: 08-4453080

http://www.emx.se

