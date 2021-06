Provkörning: Seat MÓ eScooter 125 – Elhoj för alla.

Äntligen en elhoj för den breda massan och för folk med normaltjock plånbok. Den spanska biljätten Seat ger sig in i matchen med superheta Seat MO eScooter 125. Bike har som första mc-tidning provkört den nya modellen i ett somrigt Stockholm.

Seat MÓ eScooter 125 finns att provköra hos de flesta Seat-handlarna i Sverige och kostar 74 900 kronor.

En elhoj från Seat, gör inte de bilar..? Lite så tänkte vi när inbjudan damp ner på redaktionen. Visst är det så men faktum är att Seat nu gör en massiv satsning på mikromobilitet med små elfordon. Först ut var elsparkcykeln eKickScooter 65 som kom 2019. Nu är det dags för en ”riktig motorcykel”, en scooter för storstaden och för aktivt pendlande på högsta tekniska nivå.

Seats marknadsanalys visar att marknaden för 125:or (A1) ligger på cirka 11% av den totala svenska marknaden och att andelen elhojar i denna grupp är rekordstor, hela 14% av 125:orna var eldrivna under 2020. För det totala beståndet ligger andelen elhojar på 4,3%.

Seat räknar med att addera en stor portion till detta under 2021 (136 stycken) till hela 340 enheter under 2023.

Under sadeln ryms det två fullstora integralhjälmar. Här under finns även spaken för att lossa batteriet.

Efter en kort genomgång är det dags att ta plats i sadeln. Att köra scooter är altid enkelt och med eldrift blir det en barnlek. Den låga tyngdpunkten och lättdoserade gasen gör det mycket smidigt att lotsa ut maskinen genom gatorna runt mässområdet vid Nacka Strand. Kör du in dig i en trång gränd finns det till och med en backfunktion!

Motorn smyger igång nästan helt ljudlöst, den snygga displayen indikerar att city-läget är aktiverat och att jag har 13 mils räckvidd. Ljudlöst kan vara både bra och dåligt, bra för att det är en skön avkoppling för föraren och för omvärlden. Dåligt för att man andra trafikanter lätt kan missa att du kommer smygande med din elhoj. Seat har närmat sig problemet och lagt till ett pipande ljud när man aktiverar blinkersen. Det låter ungefär som en backande lastbil och gör samtidigt att man omöjligt kan glömma att stänga av blinkersen.

Batteriet har hjul och handtag och blir till en liten kabinväska när man tar bort den från hojen. 41 kilo väger det, kabel och laddare är inbyggt.

Accelerationen är hygglig och det är lätt att följa trafikrytmen. 0 till 50 går enligt Seat på 3,9 sekunder och toppfarten anges till 95 km/h. Motorn har mer att ge och det känns tydligt att effekten stryps när vi når toppfart. Uppe i fart kan jag rulla av gasen halvvägs och vi håller ändå samma hastighet. Seat lyfter faktiskt lite på täcket och avslöjar att fler modeller är på gång. Både svagare och starkare versioner utlovas inom något år.

Det finns tre olika körlägen hos Seat eScooter 125, ECO, CITY och SPORT. ECO är begränsad till 55 km/h ut ger längst aktionsradie: CITY är standardläget och ger dig ett skönt flyt i stan samtidigt som regenereringen (motorbromsen) är minimal i detta läget för högsta komfort. I sportläget accar eScooter betydligt snabbare vilket jag och en kollega naturligtvis testar i en rödljusduell.

Den smidiga lösningen gör att du enkelt rullar upp batteripacket i lägenheten över natten för laddning. Perfekt i storstan!

Med smartphonen kopplad kopplad kan du se batteristatus och till och med starta hojen utan nyckel. Du kan till och med skicka en kod till en kompis telefon för att kunna låna ut hojen. Smart och förberett för en typ av ”vehicle sharing”.



Lite snabba fakta för den teknikhungrige:

*Motorkraft: 7kW (9kW max)

*Batteri: 5,6 kWh (portabelt)

Räckvidd: upp till 137km

*Topphastighet: upp till 95 km/h

*Acceleration (0-50): 3,9 sec

*Växel: Automatisk med back

*Lagring: Plats för två hjälmar under sätet

*Garanti: 2 år på motorcykeln och 4 år eller 4000mil på batteriet

Seat har tagit fram egna hjälmar, både jet- och integral fins tillgängligt och matchande handskar.

Chassimässigt rullar Seat eScooter 125 på 15 tumshjul fram och 14 tum bak. Fjädringen sköts av en enkeldämpare bak och en klassisk teleskopgaffel framtill. Bägge utan justeringsmöjligheter. Fjädringen känns fast i hullet och av god kvalitet. Den ger önskad komfort och klarar även av en liten gropig grusväg ner till vattnet för fotografering.

Bromsarna sköts av en 260 millimeters skiva fram och en enkelskiva bak. Dessa är av kombinationsmodell och påverkar varandra i olika grad och sköts på scootervis helt via styret. ABS-funktion saknas helt och det går således att låsa bromsarna på halkigt underlag. Speciellt bakbromsen är lätt att låsa upp medan du får ta i ordentligt med frambromsen för att åstadkomma samma sak. Kombifunktionen hjälper här till att ta ner farten på ett snyggt och säkert sätt.

Den röda färgen lyser verkligen och ger Seat eScooter 125 en tydlig profil.

Medan vi rullar tillbaka mot Nacka Strand slås jag av fördelarna som kommer av en elhoj. Jag och kollegan åker bredvid varandra och kan föra ett vettigt samtal i 50 blås. Fåglarna hörs kvittra och jackan luktar inte gammal knutte när man kommer hem. Samtidigt kan man smyga sig fram längs vägar och genom passager som kanske främst är avsedda för en cykel utan att folk kollar snett eller kommer med sura kommentarer.

Displayen visar mycket information. Räckvidd, laddning och batteritemperatur för att nämna några. Överst till vänster visas indikering för regenerering, om energi går in eller ut ur batteriet.

Jag tror att Seat är helt rätt ute med sin lansering i 125-klassen. I en scooter saknar man inte kraften och det tilltänkta användningsområdet kräver inte superlång räckvidd. Samtidigt är ”kidsen” mer mottagliga för elfordon och bygger man från grunden kan elhojarna så småningom kanske nå samma popularitet som elbilarna i dagens ”elbilsboom”. Det ska bli spännande att följa Seats framfart och om det kanske smittar av sig på de andra etablerade motorcykelmärkena.

Gilla Gilla Laddar...