Ny KTM 790 Adventure till 2023!

Knappt har vi hunnit smälta tisdagskvällens nyhet 890 Adventure förrän KTM, ett dygn senare, släpper nästa bomb. KTM 790 Adventure gör comeback! Varför undrar helt plötsligt en samlad journalistkår? Jo säkerligen först och främst för att kunna sålja en hoj anpassad för A2-klassning men även att kanske kunna erbjuda en billigare instegshoj?



Direkt ser man att 790:n följer samma designuppdateringar som storebrorsan 890 Adventure. Även den fina TFT-panelen och det uppdaterade ABS-systemet är identiskt på 790:n. Men också fjädringen ser likadan ut och alla mjukvarutillval finns på plats under de första 150 milen för utvärdering.



Så har KTM helt enkelt stoppat in den gamla 790-motorn från 2019 i det nya chassit? Nej, inte riktigt så enkelt, KTM passade samtidigt på att montera in det 20 procent tyngre vevpartiet (som först kom på 890:n), ny luftburk, finslipade trottelhus, knacksensorer och EURO5-anpassning. Kort sagt en fullt modern ”890-motor” men på 790 kubik, 95 hästar och 88 newtonmeter. (890=105hk/100Nm)

KTM 790 Adventure är omdesignad och utvecklad hos KTM i Österrike men kommer tillverkas av KTM:s kinesiska partner CFMOTO, noga övervakat av österrikiska ingenjörer. Detta garanterar en billigare tillverkning men med oförändrad finish och kvalitet. Något svenskt pris har vi tyvärr inte ännu fått fram.

Som vanligt, fullt med coola bilder i nedan galleri.

