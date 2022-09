Ny Ducati för 2023 – Ducati Multistrada V4 Rally!

Ny ökendrottning från Ducati – Multistrada V4 Rally

Igår presenterades ännu en ny version av Multistrada V4 som trots sin prislapp blivit en av Ducatis mest säljande modeller. Efter Multistrada V4 och specialaren Pikes Peak, med 17 tumshjul, kommer nu Multistrada V4 Rally. De största skillnaderna jämfört med Multistrada V4 S är en större tank på 30 liter, trådekerhjul och en fjädringsväg på 200 millimeter. Den så kallade Skyhook-fjädringen är mycket avancerad och påkostad och innehåller till och med hjälpmedel för att sänka hojen vid stadskörning och för att lättare få upp den från sidostödet när den är fullastad. När man vrider om nyckeln så släpper fjädringen på förspänningen vilket sänker hojen och gör den lättare att få upp. Smart! Fjädringen håller dessutom koll på höjden automatiskt så att oavsett hur mycket last eller passagerare du lastar på så håller hojen den perfekta höjden. Hjulstorlekarna är fortsatt 19 tum fram och 17 tum bak.

Motorn kallas V4 Granturismo och kommer oförändrad från de andra modellerna. Det betyder 170 hästar vid 10 750 varv och 121 newtonmeter vid 8 750 varv. Rally kommer dock med två nya gimmicks. För det första får den ett nytt körläge, Enduro, vilket sänker toppeffekten till 114 hästar men ger ett mer direkt och kraftfullt svar på gasen. Enduro stänger dessutom av ABS baktill samt minimerar inverkan av traction control, allt för bättre framkomlighet och körglädje på grusvägar. Det andra roliga med motorn är att den har ”cylinder on demand” vilket betyder att de två bakre cylindrarna deaktiveras när de inte behövs. Man kan säga att V4:an förvandlas till en rad-tvåa. Till exempel på tomgång och vid jämn landsvägskörning i moderat tempo. Detta fungerar i alla körlägen.

På den komfortabla sidan ser vi en fyra centimeter högre och två centimeter bredare vindruta samt en längre bakdel för passageraren kombinerat med bakflyttade fästen för sidoväskorna. Vi ser även nya och bredare fotpinnar med borttagbara gummin. Olika sadelhöjder och sänkningskit erbjuds för att alla ska kunna anpassa sin nya V4 Rally.

Ducati Multistrada V4 Rally kommer i två olika färger, rött och svart med en borstad finish på den 30 liter stora aluminiumtanken. Prislappen hamnar på 290 000 kronor och finns hos din ducatihandlare från februari 2023. Under tiden kan ni njuta av lite fina bilder i nedan galleri.

Gilla Gilla Laddar in …