KTM unboxing, live från Rotebro!

Calle Ekman på Din MC i Sollentuna förevisade KTM:s nya toppmodeller.

En bild säger mer än tusen ord, brukar man säga. Tur för oss i tidningsvärlden. Men ibland krävs det mer, man måste få känna, klämma och lukta. Behöver jag understryka att vi saknar mc-mässorna…?

Som tur är finns det driftiga marknadsmänniskor ute hos tillverkarna och lokalt i landet och när KTM:s inbjudan om att få en personlig demonstration på nya 1290 Super Adventure var vi inte sena att tacka ja och gav oss raskt iväg till Din MC i Rotebro, Sollentuna.

Den nya displayen är ett kapitel för sig, grön färg indikerar ”OK”. Batteriet är gult, inte helt laddat. Olja och kylvätska är blå, det vill säga kalla. Mycket pedagogiskt upplagt.

Jag ska säg det direkt, det är en helt annan känsla att få uppleva hojen på riktigt, färger, lack, finish, känsla i knappar och reglage, dessa mjuka värden är svår att förmedla i text och bild.

Som ni säkert vet har vi redan tidigt hunnit provköra KTM 1290 Super Adventure S i Fuerteventura på Kanarieöarna för någon månad sedan, resultatet finns i Bike 3 som ligger ute i butik någon vecka till. Vi går inte in på några väsentligheter, motor, ram elektronik har vi redan pratat om i tidigare inlägg. Ska dock peka ut ett par, i alla fall för oss, tidigare okända detaljer om den nya ”superbikeoffroadaren”. Som grädde på moset fick vi även fingra på den ännu nyare R-varianten som precis anlänt till Din MC!

Var vill vi då komma med det här, jo, till helgen, bege er gärna till er lokala återförsäljare och spana in 2021 års nyheter, som nu strömmar in i butikerna. Kanske hittar du just din pärla!

Displayen ändrar bakgrund när man ändrar körläge. Här en passande öken när Rally-läget väljs.

Under detta förvaringsfack finner du luftfiltret. Endast fyra skruvar behöver lossas. Tidigare behövde hela tanken demonteras.

Den nya adaptiva farthållaren går, till skillnad mot de flesta bilar, att stänga av och använda som en ”vanlig” farthållare.

De nya reglagen glöder läckert i mörkret.

Färgsättningen på den nya 1290 Adventure R måste upplevas live.

KTM:s nya display mäter hela 6,5 tum.

