Kör på Gotland Rings Sydslinga med Bike!

Nu har du chansen, att äntligen få stifta egen bekantskap med Gotlands Rings nybyggda Sydslinga. I samarbete med Lelleträffen och Gotland Ring har ni nu en unik möjlighet att under säkra förhållanden få känna på en del av VÄRLDENS LÄNGSTA MODERNA RACINGBANA. Under Lelleträffen den 9 till 12 september kommer vi köra som instruktörer och guida er runt banan i små grupper. Anmälan till Lelleträffen och bandagen görs separat. Mer info kommer så snart alla detaljer är spikade. Håll utkik här på Bike.se och passa på att kolla in videon när vi kör på hela slingan Gotland Ring.

