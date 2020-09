GASGAS 2021, GET ON THE GAS!

Igår kväll hade GASGAS världslansering av sitt nya offroadprogram för 2021. Naturligtvis publikfritt men ändu med en snygg guidad tur genom GASGAS helt nya ”hemliga” lokaler i österrikiska Munderfing. Under parollen GET ON THE GAS visas inte mindre än 19 nya modeller fördelade på Trial, Enduro, Motocross, Cross Country och Minis.

Enduro.

Nå, blev det bara en röd KTM nu då? Nä, faktiskt inte, men av förståliga skäl och liksom på Husqvarnas framgångsrika modellpalett så delas många komponenter. Det som särskiljer nya GASGAS enduro från sina orangea kusiner är framförallt att bakfjädringen är utväxlad med länkage. Vidare har det spanska företaget Braktec, levererat bromsar och koppling till enduromodellerna. Kännare av GASGAS trialhojar nickar igenkännande då Braketec funnits på dessa under många år. Braketec är för övrigt en del av J.Juan som ni kanske känner igen från KTM:s 790-modeller , både street och offroad.

Mer skillnad mot KTM, ja, det ”saknas” några modeller. GASGAS enduroprogram till 2021 består av tvåtaktarna EC 250 och 300 samt fyrtaktarna EC 250F och 350F. Fyra stycken med andra ord, hälften av KTM:s program.

Tekniskt känner man igen sig, ramar i krom-molybdenstål, fjädring från WP och dragstarka lättkörda motorer med insprutning och elstart, dessutom EURO5-godkända direkt från fabrik.

Designen är helrätt i mina ögon, de vitröda hojarna ser oerhört läckra ut. Ser fram emot att få provköra!

Priser:

EC 250 – 90.900 kronor

EC 300 – 94.900 kronor

EC 250F – 96.900 kronor

EC 350F – 98.500 kronor

Motocross.

På crossprogrammet känner man igen sig lite mer från KTM. Här delas alla tekniska komponenter och det är i stort sett bara färgen som skiljer. Här bjuds det på tvåtaktaren MC 125 samt fyrtaktarna MC 250F och 450F. En modell för varje tävlingsklass inom motocross med andra ord.

Priser:

MC 125 – 78.500 kronor

MC 250F – 89.900 kronor

MC 450F – 94.900 kronor

Mini:

För att skolas in på den rätta vägen och färgen redan från unga år erbjuder GASGAS ett komplett program crosshojar för de mista att växa i. Från elhojen vidare till de bensindrivna tvåtaktarna MC 50, 65 och 85 med lyxiga WP AER luftgafflar. Tekniskt sett är minihojarna topputrustade med fina komponenter och verkligen inga leksaker. Det mesta delas med de orangea och vitblåa kusinerna.

MC-E 5 – 53.500 kronor

MC 50 – 42.500 kronor

MC 65 – 49.900 kronor

MC 85 – 59.500 kronor

Trial:

GASGAS verkligen tunga arv kommer från trial. För 2021 erbjuds modellerna TXT Racing i 125, 250, 280 och 300 kubik. Många läckerbitar från fjolårets GP-modeller sitter nu standard på Racing.

Priser:

TXT Racing 125 – 76.900 kronor

TXT Racing 250 – 77.900 kronor

TXT Racing 280 – 78.900 kronor

TXT Racing 300 – 79.900 kronor















Gilla Gilla Laddar...