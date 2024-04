KTM förlänger garanti

Foto: Markus Berger

KTM erbjuder alla ägare av 2024 års LC8c såväl som LC8 STREET och TRAVEL-modeller möjligheten att förlänga sin officiella garantiperiod, i vissa fall till nästan det dubbla.

Genom att helt enkelt få en service utförd hos en auktoriserad KTM-återförsäljare kan ägare till specifika KTM-modeller få extra garanti för sin motorcykel. Dessutom kommer garantiperioden för KTM PowerParts och KTM Reservdelar för ALLA gatumodeller att förlängas till 24 månader. Dessa garantiförlängningar är kostnadsfria.

2024-motorcyklar med LC8c- och LC8-motorspecifikationerna faller för närvarande under ett 24-månaders garantifönster från datumet för ibruktagande. Det nya erbjudandet kommer att förlänga detta till 4 respektive 3 år.

2024 års KTM LC8c-modeller inkluderar KTM 790 DUKE, KTM 790 ADVENTURE, KTM 890 ADVENTURE, KTM 890 ADVENTURE R, KTM 890 ADVENTURE R RALLY, KTM 890 SMT och nya KTM 990 DUKE. Kunder som har utfört serviceåtgärder hos auktoriserade KTM-återförsäljare inom 24 månaders garantiperiod kan förlänga skyddet till nästa service, upp till maximalt 4 år.

2024 års KTM LC8-motorcyklar inkluderar KTM 1390 SUPER DUKE R och KTM 1390 SUPER DUKE R EVO kommer att utöka serviceerbjudandet från 2 år till 3 år.

Användningen av KTM PowerParts eller KTM SpareParts på alla Street-modeller kommer att medföra 24 månaders garanti från inköpsdatum.

”Vi råder alltid våra kunder att använda det officiella KTM-nätverket för att få sina motorcyklar servade, eftersom personalen är utbildad på just de modellerna – och många fler! – och använd godkända delar och tillbehör där det är tillämpligt”, säger Jens Tuma, Senior Head of Customer Service. ”På detta sätt kan vi säkerställa bästa möjliga kvalitet och värdebevarande av motorcyklarna och det är också en stor anledning till att vi verkligen är glada att kunna erbjuda detta garantiförlängningserbjudande för KTM-kunder runt om i världen.”

LEGAL DISCLAIMER – KTM

KTM Sportmotorcycle GmbH reserves the right – without prior notice and without specifying reasons – to change the Service Activated Warranty Extension campaign for the 2024 LC8c models as well as LC8 Street and Travel models including the services offered and provided therein, as well as any requirements, etc., or to discontinue them without replacement. Before ordering or purchasing any of the products or models mentioned, please obtain information regarding the respective scope of the possible existence of a Service Activated Warranty Extension as well as the respective requirements and services from your KTM Sportmotorcycle GmbH authorised dealer. All details are non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting and/or typing, may occur; such information is subject to change without notice at any time.

Gilla detta: Gilla Laddar in …