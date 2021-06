SM-premiär i roadracing

Marcus Bergqvist (27) vann båda racen i R6-cupen. Här följs han av Niclas Hulterskog (73). Text och foto: Bengt Johannesson

Efter Anderstorps framflyttning av sin SM-tävling blev det i stället Falkenbergs Motorklubb (FMK) som arrangerade premiärtävlingen. Efter en kylig inledning på racehelgen, blev det desto varmare på söndagen. Redan på fredagsträningen var det problem med att få upp racingtemperatur på däckens vänstersida, eftersom det är nästan uteslutande högerkurvor på banan. Det var förmodligen orsaken till ett antal vurpor i chikanen. En kullkörning fick så allvarliga konsekvenser, att föraren fick åka ambulans till lasarettet och blev opererad för lårbensbrott.

Är det problemet med ljudnivåer som förarna diskuterar måntro? Text och foto: Bengt Johannesson

Det som annars tilldrog sig mest uppmärksamhet, var problemet med avgasljudet på maskinerna. Åtskilliga förare blev diskade på grund av för hög ljudnivå under kvalet på lördagen. Tävlingsledningen hade föresatt sig, att nu skulle man sätta ner foten och inte se mellan fingrarna, när det gällde bullernivån från hojarna. Från förarnas sida tyckte man att tävlingsledningen hade dålig kontroll på mätresultaten, medan tävlingsledningen hävdade att ljudmätarna var korrekt uppställda. De som blev diskade fick köra racen, men stå sist i startfältet. Irritationen var stor bland förarna, och en, som satsat stora summor på att skaffa en ljuddämpare som klarade kraven, blev diskad. Han packade ihop och åkte hem. En annan, som också blev diskad, körde lördagsracet, men ansträngde sig inte speciellt mycket, och körde inte på söndagen.

Det uppstod även andra problem, som tävlingsledningen kritiserades för, men man försökte lösa dem efter bästa förmåga.

Strax under 140 förare hade anmält sig, vilket under rådande omständigheter fick betraktas som bra. Det var förstås svårt för arrangörerna att förbereda sig, eftersom många efteranmälningar kom in sent, och andra ville ta tillbaka sin anmälan och få tillbaka anmälningsavgiften.

Eldsjälen i FMK, Magnus Mossberg, själv aktiv förare, gick ut på sociala medier och uppmanade fler förare att anmäla sig. Hans agerande var totalt sett säkert en starkt bidragande orsak, till att FMK kunde genomföra sin SM-tävling.

Yamaha R6-cupen, förmånlig instegsklass

Yamaha, Michelin, Öhlins, XL-motor och ProRacing Academy har tillsammans skapat ett väldigt bra paket både ekonomiskt och tekniskt som har gjort R6-cupen möjlig. Enligt Martin Romanowsky hos Yamaha går det inte få ett fördelaktigare ekonomiskt erbjudande för att tävla i roadracing.

Motorcyklarna är standard Yamaha R6 på 600cc. Viss modifiering har gjorts, så att fjädringen är av Öhlins fabrikat, och så har man satt på speciella racekåpor. Givetvis är sådana mc-detaljer, som inte sitter på racinghojar, borttagna. Det är t ex sidostöd, strålkastare och lite annat.

ProRacing Academy bygger maskinerna i sin verkstad i Halmstad efter Yamahas anvisningar, men förarna får själva hålla med mekaniker. ProRacing Academy har representanter på plats, Jonas Karlsson och Alexander Lundh, som är tillgängliga för rådfråging.

Hittills är det 8 förare som har nappat på erbjudandet, men vid SM-tävlingarna i Falkenberg den 29-30 maj var det bara hälften som ställde upp. R6-förarna körde tillsammans med Superstock 600-klassen. Segrare i R6 blev Marcus Berqqvist både lördag och söndag. Han blev fyra på lördagen och femma på söndagen i den sammanslagna Superstock 600/R6. Oliver Strandäng och Kajsa Arvidsson, blev tvåa resp trea båda dagarna

