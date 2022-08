Track Test – Pirelli Diablo Rosso IV Corsa!

Pirelli har ett nytt däck till i år som lyssnar till det vackra och långa namnet Diablo Rosso IV Corsa. Det är den direkta efterföljaren till testvinnande Diablo Rosso Corsa II och den sportigare brodern till fjolårets nyhet, Diablo Rosso IV. Bike fick testa en uppsättning under årets fyra bandagar som vi deltagit i.

I mitten på maj anlände de svarta ringarna till kontoret och monterades på redax-hojen, KTM 890 Duke R, med dimensionerna 120/70-17 fram och 180/55-17 bak.



Första testet blev på Gelleråsen Arena i Karlskoga under två bandagar och körandes som instruktör i alla grupper. Vi noterar direkt ett stabilt uppträdande på den i grunden rätt nervösa hojen och ett grepp som det ska mycket till innan någon börjar klaga på. Efter två dagar och cirka 30 mils bankörning såg vi en snygg slitagebild och bedömde att däcket skulle hålla minst lika länge till.

Pirelli Diablo Rosso IV Corsa efter två dagar på Gelleråsen.

Under resten av våren och sommaren har hojen använts som pendlarhoj mellan hemmet i Sätra och redaktionen i Gröndal, Stockholm. Kalla morgnar och blöta slemmiga vägar har tacklats utan problem med Rosso IV Corsa. Jag var rädd att den sportiga konfigurationen skulle ställa till det för däckets kall-egenskaper men den höga andelen Silica i mittenprofilen på däcket fungerar ypperligt. Jag har provocerat däcken i kallt och blött tillstånd, både acceleration och bromsning, och finner inga svagheter under normal körning.

Nästa provkörningstillfälle blev i slutet av Augusti, som instruktör på Gotland Rings GP-slinga på hela 7,3 kilometer. En bana som det tar lång tid att lära sig men som vi på Bike har haft turen att besöka många gånger under det senaste året. Baserat på fjolårets erfarenheter, när vi körde som instruktörer under Lelleträffen och valde Michelins landsvägsdäck Power 5, visste vi att vi måste välja ett stabilare däck på Gotland Ring. Power 5 är ett underbart landsvägsdäck som fungerat som pendlardäck på 890:n under två års tid. Snabbstyrt och med grymt fäste under alla förhållanden på landsväg. Men på Gotlands Rings snabba bana kom det till korta med bristande fäste och instabilitet hos hojen. En mer trögsvängd hoj trivs bättre på Power 5 är KTM:ens nervösa karaktär.

Foto: Michael Grundell

Pirelli Rosso IV Corsa visar direkt framfötterna under förmiddagens första halva, då Gotland Ring ligger i blöta och torkar långsamt. Elegant och med tryggt fäste balanserar vi fram och vågar lägga ner mer och mer till det härliga knäskrapet kommer. På fuktig bana! När det väl torkar upp blixtrar däcket till med grymt fäste och ultrastabilt uppträdande på den utmanande långvänstern/rakan på Sydslingan som avslutas i 245 blås. Inte ett skak på styrhuvudet och hela tiden med tryggt fäste. Bara under de sista passen på söndagen kunde man börja känna hur fästet på högersidan försämrades gradvis men aldrig bjöd på några otrevliga överraskningar. När vi studerar slitaget ser vi en jämn och fin slitagebild. Mönstret på högersidan är helt nedslitet men med gott om touring-mil kvar i mitten. Detta däck kommer sitta kvar för den dagliga pendlingen hela hösten!

Slutsaten blir att Pirelli lyckats skapa ett utomordentligt bandagsdäck som inte räds för lite blöta och som inte behöver förvärmas med däckvärmare. Bike rekommenderar varmt!

Efter 65 mil på Gotland Ring är mönstret helt nedslitet på höger sida. Gott om touringmil kvar i mitten.

