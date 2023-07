Provkörning: RGNT the No.1 Scrambler SE!

För cirka två år sedan provkörde vi Svenska RGNT:s första serie elektriska motorcyklar. Nu är Kungsbackaingenjörerna inne på andra generationen (SE) av den coola retrohojen. Den lyssnar till det långa namnet RGNT the No. 1 Scrambler SE. Tekniskt sett är det en liknande konstruktion som vi såg sist men med många små men betydande uppdateringar. Det första man slås av är den nya snygga ramen, nu med perfekta svetsar och blank svart lackering. Borta är styrlåset från 60-talet och de osnygga, grova svetsfogarna. Styrlåset är nu faktiskt elektriskt och hojen har en keyless-funktion, någonting som man ofta bara hittar på lyxiga adventurehojar och touringbajkar. Men nu även alltså i en el-scrambler i retrolook.

Det roliga med RGNT Scrambler är att man byggt en hoj baserad på gammal hederlig hojbyggarteknik och sedan satt det senaste i form av elektrisk framdrivning som drivlina.

Motorn har en toppeffekt på 21 kW i det tidsbegränsade Boost-läget, 13 kW i Dynamic och 9 kW i Normal. Vridmomentet på bakhjulet ska toppa på 390 Nm. Batteriet är relativt litet, 9,5 kWh, RGNT tror på små batterier vilket ger låg vikt och teorin ska vara att det finns gott om laddställen och alla har ett 220-voltsuttag hemma. Vi återkommer till det längre fram…

Klassisk design, modern teknik.

Integralbromsarna kommer från spanska J.Juan med en 300 millimeters flytande bromsskiva fram från Galfer med radiellt monterat fyrkolvsok och en 220 millimeters skiva bak med enkolvsok. Bromsarna har inte ABS-funktion men integralfunktionen ger bra och säker bromskraft. Vänster bromshandtag påverkar bak- och frambroms, klämmer du till riktigt ordentligt går det att provocera fram en bakhjulslåsning. Högerbromsen påverkar endast frambromsen. En av nyheterna på SE-versionen är att om du vrider gashandtaget framåt så motorbromsar den navmonterade elmotorn och ger viss regenerering till batteriet.

Fjädringen sköts av Italienska komponenter från Paioli och den enda justeringen som erbjuds är fjäderförspänningen baktill. Snygga hjul från Japanska Takasago Excel pryds med rejäla däck i form av Avon Trailrider. Dimensionerna är 18 tum fram och 17 tum bak i rimliga bredder.

Frambroms från J.Juan och Galfer, snygga fälgar!

På den elektroniska sidan har The No. 1 Scrambler en ny touchskärm med inbyggd GPS och flera kommande molntjänster från RGNT. Modellen vi provkörde hade en ”utvecklingsskärm” så alla funktioner fanns inte på plats. Framlyse och blinkers är nya och av led-typ. På tidigare versioner var ”tanken” ett förvaringsutrymme men nu sitter här laddkontakten (typ 2) med inbyggd laddare. 20-80 procent ska gå på tre timmar och en full laddning från noll till hundra fixas på sex timmar.

Laddkontakten sitter smidigt innan för ”tanklocket”

Vi har kört RGNT the No. 1 Scramber under två veckors jobbpendling och avslutningsvis en söndagskörning med polarna till glasskiosken i Nora. Det man slås av direkt när man sätter sig på är att den känns mångdubbelt mycket bättre och mer ”färdig” än föregångaren vi körde 2021. Finishen på ramen, de nya reglagen, tankens lackering, allt känns ett par strå vassare helt enkelt. Sadeln är supersnygg och har mycket bättre stoppning än senast men men kan ändå känna av ramrören där under så liiite mer eller fastare stoppning önskas.

Att köra elhoj är bara sååå enkelt! Bara sätt dig på och gasa och bromsa, ljudlöst glider man fram och med boost-funktionen inkopplad accar det rätt ok iväg från rödljusen. Min känsla säger att man klarar noll till hundra km/h på en bit under 10 sekunder. RGNT kunde kanske vässa till själva ”take-offen” från stillastående, 390 Nm borde gå att nyttja till lite skarpare acceleration. Att följa med i Stockholmstrafiken är inga som helst problem och vi noterar en toppfart på 127 km/h på mätaren. Den smala hojen gör det superenkelt att knixa sig fram mellan bilarna och man får många höjda ögonbryn när en helt ljudlös hoj smyger upp bredvid. Många frågar och tittar nyfiket närmare när man stannar till vilket är kul!

Här syns den nya pekskärmen och de nya reglagen.

Stötdämpare och framgaffel har tagit stora kliv i utvecklingen och börjar nu närma sig branschstandard. Nu slår inte framgaffeln igenom vid minsta ojämnhet men dämparna, fram som bak, har istället blivit rejält hårda. Man kan behandla dämparna väldigt bryskt över fartgupp och annat som dyker upp men komforten blir tyvärr lidande. Här borde det kunnas göra bättre utan att det kostar mer. Bromsarna har okej bett men är väldigt trögjobbade med en ”död” känsla i handtagen. Bikes gissning är att bromskolvarna i bromspumparna är för stora och således får för lite utväxling i förhållande till kolvarna i bromsoken. Bör gå att fixas relativt enkelt.

En ”close-up” på touch-panelen.

Sista helgen så får RGNT the No. 1 Scrambler SE sitt mandomsprov. Det nalkas ”långtur”. Örebro – Nora, tur och retur via diverse småvägar och riksvägar. Totalt åtta mils körning fram och tillbaks till glasskiosken. Tre olika testförare, en kvinnlig och två skapligt manliga, för en rättvis fördelning av körsätt. Vi börjar med batteriet fulladdat och displayen ropar muntert att vi har runt 14 mils räckvidd. Genom Örebro susar vi lätt och fint med vår brokiga skara hojar, RGNT Scrambler, KTM 890 Duke R samt en Husqvarna 701 med rallytorn och supermotohjul. Ut på riksväg 50 och norrut mot Nora. Batteriprocenten sjunker oroande snabbt på 2+1-vägen i marchfart i dryga 100 km/h för att inte bli överkörd av den övriga trafiken. Väl framme på glasskiosken i Nora ligger vi på 55 procent batterikapacitet, efter knappt 4 mils körning. Hemvägen blir spännande!

RGNT Scrambler SE utanför Pershyttans bruk i Bergslagen.

Från Nora styr vi söderut via Pershyttans bruk och små fina grusvägar över Kilsbergens naturreservat. Nykläckta körkortsinnehavaren Lovisa utbrister genom intercomet; ”en sådan här motorcykel vill jag ha och köra grusväg med!” Vi andra håller med, kul och miljövänligt genom den frodiga skogen och förbi mysiga badplatser vid Axsjön glider vi fram. Även här fungerar kombibromsarna bra och däcken från Avon bjuder ett tryggt grepp. Men procenten sjunker nedåt i förödande takt. Utanför Vintrosa är ni nere på 21 procent och jag tar över styret. Under 60 procent batterikapacitet går det ej längre att använda boost-funktionen och in mot Mellringe dyker det upp en sköldpadda i displayen! Nu får vi linka oss hemåt men det går ändå att hänga med i stadstrafiken i 60-70 blås men motorn är nu seg som kola. Väl hemma är ni nere på runt fem procent och vi kan pusta ut och ansluta laddaren och vänta tålmodigt i sex timmar innan vår elektriske följeslagare är på rätt humör igen.

Gammal möter ny, vissa designelement är slående lika!

Mja, vad ska man säga, mer än åtta mil hade vi faktiskt räknat med från de utlovade fjorton. RGNT the No. 1 Scrambler SE är en väldigt trevlig pendlarmotorcykel och kvick och kul i stan. Små korta turer klarar den av men en söndagstur med polarna är den inte riktigt mogen för ännu. Här behöver batterierna bli vassare eller motorn mer effektiv för att åtminstone kunna komma de utlovade 14 milen utan räckviddsångest. Med ett aktuellt pris på 13 995 € hamnar man på dryga 165 000 kronor. Än så länge får man nog anse RGNT Scrambler som ett komplement till ”den andra hojen” eller för elfordonsälskaren som nöjer sig med få (men ”gratis”) mil och som njuter av att koppla in laddkabeln och höra fläktarna i laddaren snurra igång.

Onlinepubliceringen av provkörningen sponsras av RGNT Motorcycles

