Krämer Motorcycles till Sverige!

Krämer GP2-890 RR

Pressmeddelande 2024-01-11

Den exklusiva tillverkaren Krämer Motorcycles har äntligen fått en skandinavisk representant. Krämer Motorcycles är nog för de allra flesta relativt okända och för entusiaster mest kända som tillverkare av den limiterade KTM RC8C.

Att motorerna i samtliga Krämer kommer från KTM är ingen slump. Markus Krämer, som grundade företaget 2014, var under många år anställd på KTM. Grundkonceptet för Krämer har alltid varit less is more, vilket man som förare upplever i samma stund man sätter sig på en av deras modeller.

Som förare möts du av ett sylvasst GP-chassi som kombineras med förstklassig fjädring från WP, bromsar från välkända Brembo och justerbar styrkrona från X-Trig. Samtliga modeller (Krämer EVO2-690S undantagen) kommer dessutom med superlätta fälgar från brittiska Dymag och display med loggersystem från AiM.

För Skandinavien kommer samtliga modeller finnas för demo och provkörningar kommer erbjudas vid flera tillfällen på banor i Skandinavien. Håll koll på @kramerscandinavia för nyheter och information gällande provkörningar.

Toppmodellen GP2-890RR är limiterad till endast 125 exemplar världen över. Den särskiljer sig från övriga modeller med bland annat avancerad Mectronik-elektronik tagen direkt från tävlingsbanorna.

Svenska priser:

EVO2-690S 195 000 SEK EVO2-690R 295 000 SEK GP2-890R 395 000 SEK GP2-890RR 509 000 SEK

För mer info, kontakta Krämer Scandinavia:

info@kramerscandinavia.se Telefon +46706887184

https://www.kraemer-motorcycles.com/en/

