Kör på Gotland Rings Sydslinga under Lelleträffen!

Under kommande helgs Lelleträffen har ni en unik chans att köra på Gotland Rings Sydslinga med oss från Bike som instruktörer. Normalt är Sydslingan detta första år enbart öppen för MC under så kallade ”turistvarv”, där man får åka ett par sightseeing-varv bakom bil för att få ett första intryck av banan. Men nu, med Bikes instruktörer på plats, kan man under lördagen få njuta av banan under lite friare former men utan att tumma på säkerheten.

Man bokar in sig direkt hos Gotland Ring via jonte@gotlandring.com eller 0708-239882.

Väl mött på Gotland Ring – Världens längsta moderna racingbana!

