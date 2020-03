”Business as usual” MCRF backar upp sina handlare

Med en kampanj kallad ”Business as usual” uppmanar MCRF sina handlare till lugn och att göra alla säkerhetsförberedelser för att fortsätta kunna ta emot kunder, både personligen och via nätet. Nedan kan ni läsa MCRF:s pressmeddelande. Klicka gärna på länken mitt på sidan för att se vad just din lokala handlare tagit till för åtgärder för att kunna ta emot dig som kund på bästa sätt.

Pressinformation från Moped- och motorcykelbranschen i Sverige

Business as usual.

En informationskampanj för Sveriges moped- och motorcykelhandlare.

Coronaviruset drabbar oss på flera sätt, individuellt och kollektivt. Många av landets branscher står inför tuffa utmaningar – så även moped- & motorcykelbranschen. Självklara orsaker till oro, men även en möjlighet att agera och se ljust på framtiden.

Motorcykelbranschen går mot högsäsong och landets moped- och mc-handlare är beredda att serva och leverera som alla år. Men i år är naturligtvis förutsättningarna annorlunda och handlarna har agerat för att minska riskerna med smittspridning. För att kunderna ska kunna veta vilka åtgärder som vidtagits har Moped- & mc-branschen initierat en informationskampanj, där återförsäljarna och handlarna informerar kunderna om sina åtgärder.

Vi tar rådande situation på stort allvar, men tror på att vända motgångar till medgångar, säger Niklas Kristoffersson, vd Moped- & mc-branschen, i en kommentar.

Säkerhet är för oss i mc-branschen mer än ett ord. Vi lever med säkerhet varje gång vi kör eller säljer en motorcykel. Branschens handlare är därför väl rustade att hålla en hög och samtidigt säker servicenivå, fortsätter Niklas Kristoffersson.

Sveriges moped- och mc-handlare beskriver på http://www.mcrf.se/handlare hur var och en hanterar denna allvarliga situation. “Business as usual” berättar att mc-branschen står väl rustad att leverera fordon och tillbehör till kunderna, samtidigt som vi alla tar situationen med Covid-19/Corona på fullt allvar.

Vi vet hur läget ser ut idag men inte imorgon. Vi är dock säkra på att moped- och mc-branschen har allt att vinna på att köra just business as usual.

Den gamla klyschan ”tillsammans är vi starka” har sällan känts så sann och relevant som nu, avslutar Niklas Kristoffersson, vd Moped- & mc-branschen.

Marie Arpnäs

Kommunikationsansvarig

marie.arpnas@mcrf.se

070-456 35 87

Gilla Gilla Laddar...