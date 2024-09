Ny R1 Race och R1 GYTR

Pressrelease från Yamaha

R1 Race har ytterligare närmat sig Grand Prix-motorcykeln YZR-M1, som inspirerat både estetik och teknologi i R1, och har MotoGP-inspirerade aerodynamiska vingar, uppgraderad fjädring och ett helt nytt Brembo-bromssystem för den ultimata banåkningsupplevelsen. R1 GYTR är utformad för att vara en viktig bas för racing och kan skräddarsys ytterligare för att uppfylla varje förares behov i sin strävan efter nästa nivå av superbikeprestanda.

R-HISTORIK

Yamaha deltog i sitt första motorcykellopp inom några veckor efter företagets start 1955, då Y-A1 – Yamahas första motorcykel någonsin – tog sig till Mount Fuji Ascent Race och säkrade segern i sitt första försök. Sedan dess är racing en djupt rotad del av Yamahas DNA.

Yamaha har vunnit många tävlingar och mästerskap i hela världen, från gräsrotsnivå i klubbracing till elitens förstadivision i MotoGP. För att njuta segerns sötma har varje steg Yamaha tagit i racingvärldens otroligt hårda konkurrens influerat, inspirerat och resulterat i varenda motorcykel Yamaha har tillverkat.

Inget sortiment har haft mer fördel av Yamahas tävlingsaktiviteter än dess supersportmodeller. Varje Supersport-modell påminner om Yamahas tävlingshistoria, från design inspirerad av MotoGP till teknologi utvecklad i det mästerskapsvinnande Yamaha WorldSBK-programmet.

Det gäller framför allt legendariska R1. R1, som först introducerades 1998, har vunnit både tävlingar och hjärtan under sina nästan tre årtionden av tillvaro. Introduktionen av crossplane-motorn 2009, följt av elektronikpaketet och designen som bygger på MotoGP 2015, ger R1 kunderna en glimt av livet hos en Yamaha MotoGP-förare och under det senaste decenniet talar R1:s tävlingsresultat för sig själva.

Sedan 2015 har R1 vunnit ett Superbike-VM, två titlar i Endurance World Championship, åtta All Japan Road Race-mästerskap, åtta MotoAmerica-titlar, tre British Superbike-mästerskapskronor och två tyska IDM Superbike-mästerskap. Och än idag tävlar R1 om pallplatser och segrar i WorldSBK och EWC-mästerskapen, och om titlarnas ära i olika nationella serier.

KONSEKVENT BANPRESTANDA: R1 RACE

Den europeiska motorcykelmarknaden har genomgått väsentliga förändringar under det senaste decenniet, samtidigt som åkarnas behov har utvecklats, och med de strängare utsläppsbestämmelserna har Supersport-kategorin tagit en ny riktning.

I linje med detta kommer R1:ans framtid och utveckling att vara helt fokuserad på racing och bankörning i Europa.

2025 års R1 RACE förkroppsligar detta engagemang. R1 RACE har ytterligare närmat sig Grand Prix-motorcykeln YZR-M1, som inspirerat både estetik och teknologi i R1, och har MotoGP-inspirerade aerodynamiska vingar, uppgraderad fjädring och ett helt nytt Brembo-bromssystem för den ultimata banåkningsupplevelsen.

MOTOGP-INSPIRERADE AERODYNAMISKA VINGAR

R1 RACE har aerodynamiska winglets i MotoGP-stil monterade ovanpå huvudkåpan. Dessa nya vinglets är utformade och utvecklade efter Yamaha Factory Racing MotoGP-teamets tekniska feedback, och maximerar effekterna av R1:s antistegringselektronik och ger bättre frontkänsla och feedback vid inbromsning och kurvtagning.

Dessa winglets är gjorda av kolfiber för att ge så lite viktpålägg som möjligt, men samtidig styrka och styvhet. Utöver nedkraft ger de en stabilare känsla, och för R1 utseendemässigt ännu närmare den moderna MotoGP-stilen utan avkall på den strömlinjeformade och minnesväckande R1-designen.

NYA GENERATIONENS KYB-FRAMGAFFEL

R1 RACE:s nya inverterade 43 mm KYB-framgafflar har omdesignats helt, och har nu enskilda justerare för studs- och kompressionsdämpning på vänster och höger gaffelrör. Var och en kan justeras individuellt, med höger rör för returdämpning och vänster för kompression, både höga och låga hastigheter.

Vardera gaffelben har nu en basventil som ger optimerat tryck i cylindern genom att begränsa eller helt förhindra oljeflöde till gaffelns botten. Denna nya lösning resulterar i en förbättrad dämpningsrespons, förbättrad kontaktkänsla och bättre allroundstabilitet.

En ny Kashima-beläggning ger en mörkare guld-/bronsfärg med verklig prestandaestetik.

BREMBO-BROMSPRESTANDA SOM BYGGER PÅ RACE

För att förbättra R1:s bankapacitet har R1 RACE utrustats med ett helt nytt frambromssystem bestående av en Brembo-huvudcylinder och Brembo Stylema monoblock-bromsok. Dessa högpresterande bromsar svarar snabbt och ger R1 bromskraft på en högre nivå. Den radiella huvudcylindern har en kolv som rör sig i en riktning som är parallell med bromshandtagens rörelse, med ett linjärt tryck som föraren drar i spaken vilket ger en förfinad känsla av kontroll.

De lättviktiga Stylema-oken genererar stoppkraften genom fyra 30 mm-kolvar, och är konstruerade för optimerat luftflöde för effektiv kylning som minskar avtagande bromskraft på banan.

OMARBETAD SÄTE GER FÖRBÄTTRAD KÖRUPPLEVELSE

Tävling handlar om att hitta de där extra tiondelarna på banan, så teknikerna letar prestandafördelar på alla områden. Därför har R1 RACE ett helt nytt säteskyddsmaterial med en ny textur som ger bättre grepp samtidigt som föraren kan flytta sin vikt lätt. I kurvtagning bidrar det till att föraren känner sig mer ansluten till sin R1 och ökar känslan av stabilitet i chassit.

BEPRÖVAD CP4-MOTOR

Den välkända CP4-motorn på 998 cc, med den ojämna tändsekvensen på 270o-180o-90o-180o, ger ett starkt, linjärt vridmoment. Det högeffektiva insugssystemet och de specialdesignade vipparmarna gör det möjligt för denna tävlingsutvecklade motor att leverera optimal banprestanda.

Motorn, som härrör från Yamahas YZR-M1 MotoGP-cykel, producerar 200 hk med en stark förbindelse mellan gasen och bakhjulet, vilket gör R1 kontrollerbar och intuitiv att köra.

YAMAHA CHIP CONTROLLED THROTTLE (YCC-T) MED APSG

R1 RACE har utrustats med beprövade Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), som fortlöpande använder en Accelerator Position Sensor Grip (APSG) ride-by-wire-enhet som både är lätt och ger åkaren utmärkt känsla för gasen.

APSG består av en fjäder, reglage och växel för att ge olika grader av motstånd, vilket återskapar den naturliga och progressiva gaskänslan som erbjuds av en traditionell kabel.

SOFISTIKERAT ELEKTRONIKPAKET UTVECKLAT FÖR TÄVLING

R1 var en av de första motorcyklarna med MotoGP-hämtad intelligens i form av en 6-axlig IMU

(Inertial Measurement Unit). IMU är utrustad med gyro- och G-kraftsensorer som övervakar lutning, rullning och gir, samt en accelerometer som mäter framåt/bakåt-, upp/ned- och vänster

/högeracceleration, och överför motorcykelns statusdata 125 gånger per sekund till den elektroniska styrenheten som styr R1:s sofistikerade elektroniska förarhjälpmedel inklusive antispinnsystem (TCS), glidningskontroll (SCS), bromskontroll (BC), stegringskontroll (LIF), startkontroll (LCS) och motorbromshantering (EBM) med tre lägen. Dessutom har R1 RACE även Yamahas Quickshift-system (QSS) och effektvalslägen (PWR).



TEKNISKA SPECIFIKATIONER: R1 RACE

Nya MotoGP-inspirerade winglets för nedkraft

Nya generationens KYB-framgafflar

Ny Brembo främre huvudcylinder och Stylema-bromsok

Nytt sadelskydd med bra grepp

Helt baninriktad, alla vägkomponenter borttagna

4-cylindrig crossplane-motor på 998 cc och 200 hk med linjärt vridmoment Sofistikerat elektronikpaket

6-kanalig IMU med Gyro/G-sensorer för 3D-rörelsedata

Antispinn- (TCS) och glidningskontroll (SCS) med lutningssensor Effektdistributionslägen (PWR)

Framhjulslyft (LIF) och startkontroll (LCS)

Quick Shift-system (QSS)

Motorbromshantering (EBM) och bromskontroll (BC)

Deltabox-ram i aluminium med kort hjulbas

Förstärkt svingarm i aluminium/bakram i magnesium

Magnesiumbakhjul och 17 liters bränsletank i aluminium

4,2-tums TFT-instrumentpanel med banläge

FÖRBÄTTRADE RACINGPRESTANDA MED R1 GYTR

För en ännu mer raffinerad, tävlingsklar banupplevelse har R1 GYTR de nya R1 RACE-funktionerna, plus en uppsättning tävlingsutvecklade Genuine Yamaha Technology Racing-delar (GTYR) som finkammar allt i jakten på tävlingsprestanda.

I över ett decennium har GYTR-tillbehören utvecklats strategiskt med hög hastighet i åtanke av samma ingenjörer som ansvarar för Yamahas rykte om tävlingsframgångar. Detta innefattar teamet bakom Yamahas mästerskapsvinnande insatser både i Superbike-VM och EWC.

Varje R1 GYTR har optimerad och balanserad prestanda och är byggd och levereras av en av Yamahas GYTR PRO-specialistverkstäder för att uppfylla FIM Superstock 1000-bestämmelser. R1 GYTR är utformad för att vara en viktig bas för racing och kan skräddarsys ytterligare för att uppfylla varje förares behov i sin strävan efter nästa nivå av superbikeprestanda.

R1 GYTR har förbättrad kraftutveckling inom hela varvtalsspannet och ren baninriktad prestanda på alla färdighetsnivåer. Motorstyrenhetens omfattande justerbarhet möjliggör enkel anpassning efter åkarens känsla och specifika prestandamål.

Idealisk körställning kan uppnås genom justerbara GYTR-fotpinnar och styre, och R1 GYTR:s smidighet förbättras genom viktbesparingarna för varje GYTR-komponent.

Den lätta och aerodynamiska GYTR-tävlingskåpan i kolfiberförstärkt glasfiber och nya vinglets, finns i svart primer och har även en uppsättning GYTR-dekaler. En tävlingssadel ger åkaren ännu bättre manövrering av motorcykeln.

Förbättrade bromsprestanda på racingnivå erbjuds genom ihopkopplingen av de nya Brembo Stylema-bromsoken med Z04-racingkuddar, med anslutning som förfinats ytterligare med R1 GYTR-bromsledningarna.

R1 GYTR är ett utpräglat tävlingsinriktat vapen på banan, utrustad med GYTR Racing-motorstyrenhet och tävlingskablage. För ytterligare förbättrad prestanda har R1 GYTR en Akrapovič-ljuddämpare

(<100 DB), 15/42T 520-drev och R-seriens 520-tävlingskedja.

R1 GYTR är helt nyckellös. Den har den banfokuserade GYTR-on-/off-brytaren, och bekvämligheten med depåboxar förbättras genom att GYTR-bakställskrokar monteras, där varje R1 GYTR kommer med ett bakre stativ i R-serien.

Kombinationen av fabriksmodifieringar, GYTR-delar och GYTR PRO Shop-teknikers kunnande gör R1 GYTR snabbare och mer finjusterad än någonsin tidigare.

En komplett lista över GYTR-delar på R1 GYTR finns nedan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER: R1 GYTR

Ny tävlingskåpa i svart glasfiber med MotoGP-inspirerade winglets och dekaler Nya generationens KYB-framgafflar

Ny Brembo främre huvudcylinder och Stylema-bromsok

Nya GYTR-fotpinnar för tävling

Nytt GYTR R1-styre

GYTR Racing ECU (SST spec)

GYTR-kablage för tävling

Akrapovic-ljuddämpare för tävling med mellandämparsystem (<100 dB) GYTR AIS-kontaktsats

15/42T 520-drev och 520-tävlingskedja

GYTR ABS-emulator

GYTR PÅ-/AV-strömbrytare

GYTR-bromsledningsset

GYTR-tanklock för tävling

GYTR-motorkåpa

GYTR hajfensformat bakre drevskydd

GYTR-skydd för bromshandtag

Stödkrok och bakre tävlingsstöd

GYTR-styrproppar

GYTR-racingruta

Brembo Z04-bromsklossar för tävling

TILLGÄNGLIGHET

R1 RACE blir tillgänglig hos Yamaha-återförsäljare från november 2024, och R1 GYTR i GYTR PRO SHOPS från november 2024.

