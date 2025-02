MV Agusta återtar full kontroll

MV Agusta har bekräftat att Art of Mobility S.A., ett bolag kontrollerat av Sardarov-familjen, återtar full kontroll över MV Agusta Group. Detta innebär ett officiellt avslut på samarbetet med KTM.

Efter ett framgångsrikt år för MV Agusta kunde den finansiella situationen inom PIERER Mobility AG ha haft betydande konsekvenser för verksamheten i Schiranna. Genom denna strategiska uppgörelse säkerställs att MV Agusta står helt utanför KTMs pågående finansiella omstrukturering, vilket möjliggör fortsatt tillväxt. Under de senaste 18 månaderna har MV Agusta stärkt sin ekonomiska stabilitet under en förnyad ledningsgrupp. Under 2024 uppges företaget ha sålt 4 000 motorcyklar, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 116 % jämfört med 2023. Redan i juli hade företaget nått föregående års försäljningssiffror. Dessutom var 2024 det bästa året någonsin för försäljning av reservdelar, med en tillgänglighetsgrad på 99% för modeller tillverkade upp till sju år tillbaka.

Detta strategiska beslut syftar även till att skydda företagets nätverk av leverantörer och återförsäljare från eventuella ekonomiska störningar till följd av KTMs omstrukturering. Genom denna åtgärd menar MV Agusta att företaget stärker sin stabilitet och sitt åtagande gentemot sina samarbetspartners.

MV Agustas globala försäljningsnätverk, som omfattar 219 aktiva försäljningsställen och 41 servicepunkter, kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt.

