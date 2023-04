Bokningen för Start2Ride öppnar 18 april

Sveriges största provkörningsevent, Start2Ride är tillbaka. Under eventet erbjuds innehavare av motorcykelkörkort att provköra Sveriges utan konkurrens största samling av motorcyklar. Biljetterna släpps den 18 april. Enligt arrangören är MC Branschens varumärken på plats med (i skrivande stund) 174 motorcyklar att ta ut på eventets testslinga.

6-7 maj (Stora Holm) och 13-14 maj (Gillinge) är det som gäller för provkörningseventen Start2Ride, som erbjuder dig att provköra en eller flera av hundratalet motorcyklarna på plats.

Det kostar inget att besöka Start2Ride i sig, så vill du komma förbi och se på alla hojar är du varmt välkommen. För alla som vill provköra en eller flera motorcyklar tas en provkörningsavgift ut tillsammans med ett krav att boka provrundan i förväg. Kostnaden för provkörningarna är 140 kronor på lördagarna (6 maj på Stora Holm och 13 maj på Gillinge) och 100 kronor på söndagarna (7 maj på Stora Holm och 14 maj på Gillinge).

Biljetterna släpps 18 april

Start2Ride utlovar 23 varumärken som kommer att ta med sig 174 provhojar från 2023 års modellprogram för dig att boka och prova.

När du bokar en motorcykel (max en bokning per hoj och person under dagen) får du köra några varv på testslingan under de 15 minuter bokningen gäller. Vi har en begränsning på 16 bokade motorcyklar per person.

I övrigt måste du ha ett körkort (ska visas upp) med rätt behörighet för den hojen, och ha accepterat villkoren som alltid gäller vid provkörningar av motorcyklar (till exempel eget ansvar, självrisk vid olycka med mera).

