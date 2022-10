Kalendern för Hard Enduro-VM 2023

2023 års FIM Hard Enduro World Championship-kalendern är nu provisoriskt klar, och utökas till 10 deltävlingar, där väletablerade arenor blandas med nya evenemang.

Med början i april och final i november kommer säsongen att sträcka sig över nio månader, med race i såväl Mellanöstern, Europa, Nordamerika och Afrika.

Precis som i år kommer 2023 års säsong kicka igång i Israels Dödahavsregion nästa april. Evenemanget, som äger rum 400 meter under havsytan, är verkligen unikt.

Från Israel drar mästerskapet vidare till Serbien i maj för den fyra dagar långa Xross. Ett Hard Enduro-rally, vars tillägg till mästerskapet 2022 visade sig vara en omedelbar hit bland förarna för dess robusta och råa landskap.

26:e upplagan av ikoniska Red Bull Erzbergrodeo i Österrike sätter tonen för deltävling tre i juni, och är ett av säsongens mest efterlängtade lopp. Ett spektakel att skåda, och där vi även kan även se fram emot fortsatt direktsändning på Red Bull TV.

Juli kommer att bli en hektisk månad för deltagarna, med både Red Bull Abestone i Italien och Red Bull Romaniacs i Rumänien på agendan.

Två veckor efter Red Bull Romaniacs drar mästerskapet västerut till Nordamerika för det första av två stopp under augusti. Red Bull TKO i USA kommer att vara värd för omgång sex för att gasa igång andra halvan av säsongen. Två veckor senare är det Red Bull Outliers tur i Kanada.

Därefter bär det åter av till Europa då Spaniens 24MX Hixpania Hard Enduro står värd för deltävling åtta. En stadig förarfavorit, som bjuder på en trevlig och spännande blandning av tävlingsformat i bergen vid Aguila de Campoo.

Som en välkommen nyhet för Hard Enduro-fans världen över är tillägget av det legendariska Roof of Africa till kalendern. Ofta kallad ”The Mother of Hard Enduro”, är The Roof of Africa det ursprungliga Hard Enduro-racet. Tävlingen hölls första gången i Lesotho, Sydafrika redan 1967. Den tre dagar långa tävlingen sträcker sig över 350 kilometer och erbjuder både spektakulär körning och häftiga landskap i överflöd.

Redo att avrunda säsongen 2023 med stil är episka 24MX GetzenRodeo i Tyskland. Mästerskapsavgörande för FIM Hard Enduro World Championship 2021, skapar platsen en fantastisk atmosfär när deltagarna kämpar sig fram i de branta, ”rotinfekterade” klättringarna i den täta och tekniska skogen i Drebach, medan själva banan kantas av tusentals passionerade åskådare.

2023 FIM Hard Enduro World Championship – provisorisk kalender

Deltävling 1: TBC – Israel, 14/15 april

Deltävling 2: Xross – Serbien, 17/18/19/20 maj

Deltävling 3: Red Bull Erzbergrodeo – Österrike, 8/9/10/11 juni

Deltävling 4: Red Bull Abestone – Italien, 7/8/9 juli

Deltävling 5: Red Bull Romaniacs – Rumänien, 25/26/27/28/29 juli

Deltävling 6: Red Bull TKO – USA, 12/13 augusti

Deltävling 7: Red Bull Outliers – Kanada, 26/27 augusti

Deltävling 8: 24MX Hixpania Hard Enduro – Spanien, TBA

Deltävling 9: Roof of Africa – Lesotho, TBA

Deltävling 10: 24MX GetzenRodeo – Tyskland, 3/4 november

