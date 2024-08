CFMoto 657 SR-R

Kinesiska CFMoto har presenterat nya sportmotorcykeln 657 SR-R.

Den trecylindriga motorn i 657 SR-R har en slagvolym på 675 kubikcentimeter och uppges leverera 95 hk vid 11 000 varv per minut. Vridmomentet sägs vara so bäst 70 Nm vid 8 250 varv per minut.

657 SR-R sägs väga 194,5 kg med full tank och nå en topphastighet på 219 km/h. Fjädringen består av en USD-framgaffel och en stötdämpare bak, båda från KYB. Bromssystemet kommer från J-Juan och har 300 mm skivor och 4-kolvs bromsok fram och 240 mm skiva och enkolvs bromsok bak. Särskilda luftkanaler ska utöka kylningen av bromsarna. Däcken är från CST, 120/70 fram och 180/55 bak, båda på 17-tumsfälgar.

Modellen uppges komma med omfattande elektronisk utrustning, som styrs via en 5-tums TFT-skärm med Bluetooth. Funktionerna inkluderar ett tvåstegs traction control-system, ett quick-shift-system för snabba växlingar och en varvtidskronometer. Ett däcktrycksövervakningssystem finns som tillval.

Bensintanken har en kapacitet på 15 liter.

