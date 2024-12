Aprilia Tuono 457

Efter framgångarna med sporthojen RS 457 presenterar Aprilia nu Tuono 457, som kombinerar RS-modellens tekniska grunder med en design inspirerad av de större Tuono-modellerna.

Tuono 457 sägs erbjuda en maxeffekt på 35 kW (47,6 hk) vid 9400 varv per minut, vilket ska göra den idealisk för förare med A2-körkort. Kraften levereras av en 457 cm3 parallelltwin-motor med vätskekylning, dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Enligt Aprilia levereras 82 % av vridmomentet redan vid 3000 varv per minut, med ett maximalt vridmoment på 43,5 Nm vid 6700 varv per minut.

I jämförelse med RS 457 har Tuono en lägre slutväxel tack vare en extra kugg på bakdrevet, vilket ska ge ännu bättre acceleration. Chassit kommer med en dubbelfacksram i aluminium och en svingarm monterad direkt hos motorn. Trots sin robusta konstruktion uppges hojen endast väga 159 kg (torrvikt). Fjädringen består av en 41 mm framgaffel och en monodämpare, båda med justerbar förspänning. 17-tumshjulen är klädda med däck i dimensionerna 110/70 fram och 150/60 bak.

Med en sadelhöjd på 800 mm är Tuono 457 tillgänglig för en bred grupp av förare, oavsett erfarenhetsnivå. På elektronikfronten hittar vi Ride By Wire, tre körlägen (Eco, Sport, Rain), tre nivåer av traction control samt Bosch ABS för ökad säkerhet.

