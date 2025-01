Uppdaterad KTM 790 Duke

KTM 790 DUKE, även kallad ”Skalpellen”, kommer nu med uppdaterad teknologi, skarpare linjer och två helt nya färgvarianter, och två modellversioner – fulleffekt och A2-anpassad.

2025 kommer KTM 790 DUKE, nu Euro5+, i en version som är kompatibel med A2-körkort och som uppges leverera 95 hk som bäst vid 8 000 varv per minut. Dessutom kommer fulleffektsversionen, som anges erbjuda 105 hk vid 9 500 varv per minut. Båda versionerna av motorcykeln uppges leverera maximalt vridmoment på 87 Nm vid 8 000 varv per minut.

KTM 790 DUKE 2025 kommer med WP APEX-fjädring fram och bak. På plats sitter även en ny 5-tums TFT-instrumentering som ersätter den tidigare 4,5-tumsdisplayen och tillför nya funktioner och vad som sägs ge en förbättrad användarupplevelse. Displayen ger tillgång till KTMs Demo-läge, en telemetriskärm och ett Anti-wheelie-läge med sex inställningsnivåer. Dessutom har motorcykeln ny belysning och bakgrundsupplysta reglage som ska underlätta hanteringen vid mörkerkörning.

De vanliga körlägena RAIN, STREET och SPORT finns kvar, med valfria TRACK- och PERFORMANCE-lägen för att möjliggöra ytterligare anpassade inställningar för grepp och gasrespons.

Utseendemässigt behåller KTM 790 DUKE sin typiska naken-stil med aggressiva drag, men har fått små uppdateringar på strålkastarkåpan för en ännu skarpare look, samt två nya färgval. I vanlig ordning finns ett komplett utbud av specialutvecklade KTM PowerParts för ytterligare personlig anpassning.

