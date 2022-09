Ny KTM 890 Adventure R till 2023!

En av världens bästa offroadhojar får nu en vitamininjektion till nästa år, framförallt utseendemässigt. KTM förnyar sin 890 Adventure R med nya sidokåpor, vindruta och hasplåt vilka tillsammans ger hojen ett mycket mer harmoniskt utseende. På tekniksidan ser vi givetvis en fjädring med nya grundinställningar, en ny TFT-skärm på fem tum och en ny modulator för ABS. TFT-panelen ger förutom ett modernare utseende och roliga symboler även möjlighet till ”turn by turn” navigering och en USB-C anslutning. En nyhet är att man som kund får alla mjukvarutillvalen (Rally Pro, Quickshifter etc) att prova på under 150 mil, innan man bestämmer sig för vilka man vill ha. Smart drag, gissar att få kunder väljer bort något när man vant sig vid all lyx.



Följande är nytt på 2023 års KTM 890 Adventure R:

// Ny kåpa och kylarvingar inspirerade av KTM 450 RALLY

// Ny vindruta med förbättrat luftflöde

// Uppdaterad fjädring för bättre långvägskomfort

// Uppdaterad fjädring med USB-C anslutning och nya symboler

// Förbättrade ABS-komponenter med ny modulator (9.3 MP)

// OFFROAD ABS inkluderat i OFFROAD MODE & (tillvalet) RALLY MODE

// Nya däck, Mitas Enduro Trail+

// Uppdaterad navigationssystem, ”turn by turn”

// ”Demo Mode” vilket ger tillgång till alla elektriska tillval under 150 mil

// Knappsats med knapp för varningsblinkers

// Ny hasplåt

Se mer av KTM 890 Adventure R i nedan galleri.

