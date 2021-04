Fjädringsskola med Månsson Racing

Som en del i mina förberedelser inför mina motorcykeläventyr brukar jag fokusera en del på fjädringen. En rätt inställd hoj gör det till en säkrare men framförallt snabbare och roligare åkning. För att optimera min fjädring på min Yamaha Ténére 700, men också för att lära mig mer om hur en fjädring fungerar så har jag fått en ”MacGyver-kurs” hos Månsson Racing.

Niklas Månsson har arbetat med fjädring i många år både i Sverige och USA. Idag arbetar han med Yamahas proffsteam i enduro och med privata åkare som vill utveckla sin fjädring.

För att få förståelse för fjädringen på min Ténéré plockade vi ner både framgaffel och stötdämpare. Att kunna se de olika delarna och dess funktion från insidan var lärorikt och skapar en förståelse för hur de olika inställningarna påverkar fjädringen.

I verkstaden används en miljötvätt för att omhänderta bland annat fjädringsoljan och andra delar av komponenterna när en fjädring monteras ner för service eller ombyggnad.

Nedmontering av stötdämpare med alla chims och fjäder.

Verkstaden var fylld med gafflar till cross- och endurohojar inför säsongspremiären. KYB levererar originalfjädringen till Yamaha Ténéré 700.

Ett viktigt tips för mig som äventyrsåkare är att ta med sig en packningsrensare ifall man skulle få in skit innanför packboxen. Detta kan vara ett problem under längre resor där små gruskorn torkar fast på innergaffelbenen och därigenom dras med in i gaffeln.

Ett ”MacGyver-tips” som kan användas för att skydda gaffeln och stötdämparen, speciellt under längre resor, är neoprenskydd. Detta gör att fjädringen exponeras betydligt mindre mot skit men också att framgaffelns innerben skyddas mot stenskott som kan påverka dess glidyta.

Tester av fjädring på ett kylslaget Revingehed. Fjädringen på Yamaha Ténéré har i stort sett samma inställningsmöjligheter som på en cross- eller endurohoj och har därmed riktigt bra förmåga att hantera olika typer av terräng.

GLOBAL RIDE:

Global Ride är ett projekt där jag har som mål att köra motorcykel på alla jordens kontinenter. På grund av coronaviruset är det just nu inte möjligt att resa och jag har därför beslutat mig för att med min Yamaha Ténéré 700 köra en svensk enduroklassiker.

Läs mer om mig och mitt projekt på www.explorebike.se.

