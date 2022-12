I förra veckan var det officiell avtäckning av The Balvenie Motorcycle på At Six Hotel i Stockholm! En Royal Enfield Continental som svenska Ida Olsson byggt på uppdrag av The Balvenie. En läcker skapelse med ekträ och grovt läder som stående inslag. The Balvenie slog på stort och hade bjudit in motorcykelprofiler från när och fjärran att deltaga på avtäckningen och få smutta på det Skottska Whiskymärkets specialiteter.

Läs allt om The Balvenie Motorcycle i kommande MCM Classic som kommer ut lagom till jul.

Under tiden kan ni njuta av tre olika videoklipp nedan och fler bilder i Galleriet.

