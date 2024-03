Bike på hembesök: Örebro MC Service

Fredrik Persson poserar framför skyltfönstret

Under mitten och slutet av 70-talet hade Örebro MC Service sina glansdagar och sålde ett flertal olika mc-märken med Husqvarna cross och enduro som specialitet. Med tiden med minskat mc-intresse under 90-talet hos allmänheten i Örebro, krympte butiken till hälften och var under en tid mc-café för att sedan dra sig tillbaka till en liten del och fokusera på verkstad och mopeder medan butiken istället blev en restaurang.

Men för tre år sedan tog kompanjonerna Fredrik Persson och David Jadeborn över rodret till Örebro MC Service. Runt årsskiftet 23/24 stängde dessutom restaurangen och grabbarna kunde nu återta ”förlorad mark” och återigen fylla skyltfönsten på Manillagatan med motorcyklar, fyrhjulingar och mopeder.

Bike stämmer träff med Fredrik som berättar att man säsongssatsar och skiftar fokus mellan ATV:er och motorcyklar.

Fredrik berättar att fyrhjulingarna är ett riktigt bra komplement under den mörka årstiden när Sverige inte direkt lämpar sig för mc-körning. Örebro MC Service fokuserar på fyrhjulingar och motorcyklar från CFMOTO men nämner samtidigt att det skulle vara kul att komplettera med något till mc-märke. Mopederna går året om och den lilla verkstaden med tre arbetsstationer har bra beläggning hela året. Grabbarna har åtagit sig en liten specialare som ingen annan vill ta i, nämligen däckbyte på elsparkcyklar. ”Det är en riktig pina att byta de små stenhårda hjulen men vi har hittat en bra däckleverantör och ett klurigt arbetssätt” berättar Fredrik för oss.

Under Bikes besök, första dagen i Mars, är det lite tunt med hojar i butiken men desto fler ATV:er. ”Hojarna är på gång in lagom till säsongen” fortsätter Fredrik som vidare berättar att de fått hyra en stor lagerlokal på annan adress för att under högsäsong kunna få plats med alla fordon. ”Att ligga mitt i stan är väl i och för sig trevligt men logistiken med emballage och transporter gör det ibland lite komplicerat” berättar Fredrik för oss.

CFMOTOs satsning på Sverige och med fler och fler, för oss intressanta mc-modeller, gör att framtiden ser ljus ut för grabbarna i Örebro och vi på Bike önskar lycka till och på återseende!

Lyft för både ATV och MC, oimponerande LED-belysning i taket. Litet men välsorterat lager Några nya CFMOTO på väg ut till kund Den nya loggan är snygg ATV-däck med gott om riv Dekaltrimmad och fullutrustad”värsting-ATV” med matchande elverk och ÖMCs loggor Fantic supermotomoppe, en 15-årings våta dröm ”Moppekillarna vill ha vilken färg på hjälmen som helst, bara den är svart”

