Full fart på Carlbarks vår-mässa!

Traditionen trogen så bjuder Carlbarks Motor in till vårmässa, först av alla, i månadsskiftet februari/mars. Nu hann det bli mars denna fredag, alltså, VÅÅÅR! Bike besökte den familjära mc-butiken första dagen under denna traditionstyngda helg som ska markera startskottet på mc-säsongen. Under dagen var det jämn ström av mc-sugna som styrde kosan till Kumla för att få se några av 2024 års nyheter och kalasa på lite gofika i verkstaden. Strax efter lunch var det som mest folk och all personal var ute på golvet och minglade med gästerna. Verkstaden var uppiffad och städad och här bjöds det på kaffe och bulle istället för olja och filter. Är ni sugna på att besöka Carlbarks Motor under mässhelgen är det även öppet lördag den 2 mars mellan 9-16.

Nedan lite bilder från Bikes besök.

Mikes Foodtruck håller magen glad! Bra erbjudanden på kläder och tillbehör. Nya 1300 GS som dragplåster… …lixom Niken 900 Lasse Carlbarks sista tävlingshoj, Yamaha YZF 600 Thundercat! Carlbarks motors frontmän; Lasse Carlbark och Jörgen Olsson Spritt nya BMW F 900 GS Verkstads-Christer bjöd på gofika! R 1300 GS, så naken kommer du aldrig se den igen! Techno-Porn – BMW Shift Cam up close!

