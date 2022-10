Inför GGN – Sista fixet och pirret!

Godmorgon från Gotland och Visby! Känner ni som snart ska starta det bekanta pirret i magen? Bra, det håller dig skärpt och sinnena på helspänn. Precis som det ska vara. Vi har nyligen lagt den sista handen på glasögonen och monterat nya rullar i rolloffen, en ny variant från svenska företaget Visiedge som är under uppstart. Håll koll framöver på deras hemsida!

Att tänka på innan start och under loppet då? Drick som sagt lagom mycket innan start. Kom till startplatsen i god tid men utan att överdriva. Det kan blåsa kallt som tusan på fältet. Ditt startled är redan tilldelat så det enda du kan välja är var i det 100 man starka ledet du vill stå. Kolla banan framför dig, stor vattenpöl, gupp, stenar eller andra hinder kan ge dig en hint om var du bör ställa dig. Har du fått en plats i något av de första leden, bra, då står du redan bland de som är ungefär lika snabba som dig och du behöver inte ta i så du spyr när starten går. Häng på bara och kör skapligt jämnt med de andra så kommer du snart in i ett flyt utan massa omkörningar. Kör du för första gången eller missade förra året och har ett led långt bak, passa på att knycka några startled direkt efter starten och hitta din ”hastighetsgrupp” så fort som möjligt om du vill få en ok placering. Kör du bara för upplevelsens skull, ta det lugnt, stå i kön och känn in känslan. Tre timmar är långt så du kommer snart få köra skapligt fritt.

Under loppet ute på banan, kör om med stora marginaler, kalkstenen är lurig och den du kör om kan plötsligt få ett ofrivilligt kast och du vill inte köra in i hans styre. Titta långt fram, planera din körning. GGN är inte direkt tekniskt svårt. Det är kalkstenen som kan vara hal och alla andra människor som kan ställa till det.

Under det tredje varvet brukar jag gå in i depån och tanka, byta glasögon och handskar och få i mig nåt i magen. Sen brukar det bli två varv till. Känn efter själv hur du vill göra. En fyrtakt enduro går lätt fyra varv utan att tanka. Kompisar till mig har kört fem varv till och med! Vid varvningen, håll koll på slutet av racet vilka lampor som blinkar för vilken klass, du kanske hinner ut på ett varv till! Känns det bra? Vi på Bike önskar stort lycka till!! Och till er som följer era hjältar hemifrån och från tevesoffan, ladda hem GGNs nya app och följ enkelt dina favoritförare direkt i appen!

Gilla detta: Gilla Laddar in …