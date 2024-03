Paketpris på Course jackor och byxor!

Onlinepubliceringen av denna artikel presenteras av XLMOTO

Just nu erbjuds Course motorcykeljackor och byxor till paketpris på XLMOTO, som låter dig skapa din helt egna körstil! Oavsett om du kör i stan eller utforskar tuff terräng så har Course det du behöver. Paketerbjudandena från XLMOTO är uppdelade i fyra olika körstilar: Urban, Adventure, Vintage och Street! Låt oss ta en närmare titt:



För dig som kör mest i stan och behöver en lätt, ventilerad jacka men fortfarande vill ha skydd finns Course 1.5 jacket som är byggd med stadskänslan i åtanke och Course Vento som är konstruerad med 3D-mesh för suverän ventilation. Kombinera med ett par Course aramidfodrade jeans och du kommer att vara säker och snygg, både på och av hojen. Kitet får du för 1148 kronor.

Course Vento

För äventyrsåkarna som utforskar grusvägarna och hittar nya stigar, rekommenderas Course Two Season 3.0 textilkit. Komplett med avtagbart värmefoder och en avslappnad passform, kommer Two Season med vattentät 600D polyester som skyddar dig mot oväntade regnskurar. Two Season kostar 1898 kronor.

Course Two Seasons

Eller föredrar du något lite mer vintage? Då passar Course Boomer eller Beemer buffelläderjackor och stentvättade aramidfodrade motorcykeljeans från Course. Alla med CE-skydd på axlar, armbågar och knän. Det fräcka kitet får du för 1198 kronor.

Course Boomer

Det sista paketet bland dessa fina erbjudanden från XLMOTO är Course Roadster läderjacka och aramidfodrade Course cargobyxor som finns i många olika färgalternativ. En perfekt kombination för dig som vill se bra ut, känna dig säker och köra hårt. Detta klassiska kit kostar 1998 kronor.

Course Roadster

Alla jackor är utrustade med CE-godkända axel-/armbågsskydd och har ryggskyddsficka (ryggskydd ingår ej). Äventyrsbyxorna, jeansen och cargobyxorna har alla CE-godkända knäskydd.

Besök XLMOTO idag och se vilka fantastiska paketerbjudanden som matchar din körstil!

