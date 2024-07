2025 Ducati Panigale V4 lanserades på Misano

Helt nya 2025 års Ducati Panigale V4 visad under ett spännande race på World Ducati Week på Misano.

Ducati har lyft superbike-nivån ytterligare och presenterar en ny Panigale V4-serie under World Ducati Week-festival på Misano-banan. Detta är den sjunde generationen av sporthojen med Panigale-namnet, och den nya modellen har en ny look, tack vare en omgjord styling och en ny, läcker dubbelsidig svingarm. Kåpan uppges minska luftmotståndet med fyra procent och utseendet går lite mer mot 916 och 1098 V-twinnarna. Enkelsvingen som varit kännetecknet för Panigale V4 sedan den kom 2018 har nu ersatts med en dubbelsving i aluminium, med ett stort uttag som visar 17-tumsbakhjulet. Den nya svingen reducerar styvheten med hela 37 procent för att förbättra väggreppet och körkänslan när man ger på gas ut ur sväng. Bakpartiet med hjul och fjädring är nu 3,8 kg lättar än på förra modellen. En del av detta kommer också från det nydesignade länkaget till enkeldämparen som är inspirerad av Ducatis MotoGP-hojar.

De brutala strålkastarna har också försvunnit och ersatts med en snyggare, nästan Desmosedici RR-lik design. Speglarna är nu monterade på insidan av kåpan för att eliminera behovet av täckbricka när de tas av för bankörning. Framdelen är 25 mm högre medan hojan är lite lägre bak. Bakdelen är också förlängd för att eliminera behovet av en lång skylthållare. Detta ger också föraren mer utrymme att röra sig på cykeln – vilket gör det enklare när man lägger ner från sida till sida under bankörning. Den nya framskärmen är baserad på forskning relaterad till Ducatis V21L-prototyp – föregångaren till årets MotoE-racer – och är designad för att maximera aerodynamisk effektivitet. Tankvolymen är fortfarande 17 liter, med tydliga överhäng över förarens knän för ökad säkerhet vid kurvtagning.

Allt handlar dock inte om utseende: Panigale har en Euro5+ 1103-kubiks Desmosedici Stradale V4-motor som faktiskt är 1 kg lättare än tidigare. Motorn har en bakåtroterande vevaxel för att minska trögheten, cylindervolymen är oförändrad, men maxeffekten kommer nu 500 varv högre upp. Vridmomentet är något reducerat och uppnås vid högre varv. Effekten ökas till uppgivna 224,9 hästkrafter med tillvalet Akrapovič avgassystem, vilket också minskar totalvikten med 6,6 kg.

Motorn är som tidigare ett bärande element, V4S-modellen har elektronisk Öhlins-fjädring, med NPX-30-gafflar fram och en TTX 36-stötdämpare bak, samt styrdämpare för att förhindra oönskat styrfladder. Fjädringen kan justeras via den nya 6,9-tums TFT-instrumenteringen.

Hjulen är smidda aluminiumfälgar, skodda med Pirelli Diablo Supercorsa SP V4-däck. Framtill finns fyrkolvs Brembo Hypure bromsok som biter i 330 mm skivor och är 30 g lättare på varje sida än Stylema. Att minska ofjädrad massa borde hjälpa Panigale att ändra riktning snabbare, liksom premiumelektroniken som styrs av en ny sexaxlig IMU. Detta inkluderar traction-control, wheelie-control, slide-control, launch-control, up/down quickshifter och mer. Dessutom ingår ett smart nytt ”Race eCBS” kombinerat bromssystem som utvecklats i samarbete med Bosch för att uppmuntra användningen av bakbromsen på banan, för instyrning i kurva. Detta kan regleras i sju nivåer, och föraren kan fortfarande lägga till en manuell bakbroms. Upp till 15,5 % bakbromstryck kan användas med systemet, beroende på hur aggressivt frambromsen används.

Vi fick se ett helg gäng hojar köra på World Ducati Week med 15 kända VM-förare i sadeln. ”Lenovo Race of Champions” blev ett spännande race som vanns av ”Pecco” Bagnaia som också leder MotoGP VM före Jorge Martin och Marc Marquez.

När nya Panigale kommer ut i handeln är ännu inte helt klart, men självklart vill vi lägga vantarna på den här godsaken så snart som möjligt. Räkna med både provkörning och ett jämförelsetest i kommande nummer.

Priser: Panigale V4 = 292.000 kr, Panigale V4 S = 371.000 kr

