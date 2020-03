Isle of Man TT 2020 ställs in

Foto: iomtt.com

Isle Of Mans ministerråd har fattat beslutet om att ställa in Isle of Man TT 2020, som skulle äga rum mellan den 30 maj och 13 juni. Beslutet har fattats efter att ön har intensifierat sina åtgärder för att skydda befolkningen mot den pågående Corona-pandemin.

Laurence Skelly MHK, Minister for Enterprise, kommenterar:

”Beslutet att ställa in har inte tagits lätt och alla alternativ inklusive uppskjutande av beslutet har beaktats i detalj. Representanter från Isle of Man-ledningen kommer nu att diskutera konsekvenserna med alla relevanta företag, intressenter och individer som berörs av denna avbokning, vilket kommer att vara betydande.

Isle of Man och Isle of Man TT står inför unika utmaningar när det gäller COVID-19 och att fatta detta beslut kommer att bidra till ökad säkerhet för team, förare, sponsorer och intressenter av evenemanget och besökare från hela världen.

”Beslutet syftar också till att ge våra invånare och sjukvårdspersonal en försäkran om att hälsan och välbefinnandet för Isle of Mans invånare är den enskilt största prioriteringen och fokus för denna regering.”

