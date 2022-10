Inför GGN – Kläder för alla väder!

Linus packning inför GGN.

Att klä sig rätt inför Gotland Grand National är otroligt viktigt. Vattnet, leran, blåsten och ibland även solen ställer stora krav på din outfit. Igår kväll samlade jag ihop mitt kit och tänkte dela med mig av mina erfarenheter och komma med lite tips, inifrån och ut!



*Vi börjar med baslagret. Här har jag ett enda tips, INGEN BOMULL!! Alla kläder som du bär närmast kroppen ska vara av någon form av funktionsmaterial i syntet. Det transporterar bort fukten och håller dig så torr det går. Jag kör med långa knee-brace-strumpor som täcker hela benen, kallingar och underställströja. Behöver inte vara något värstingmärke, bara det inte är bomull..

*Sen kommer skydden, viktiga på gotland då kalkstenen både är hal, hård och vass. Knäskydd av god kvalitet, kroppskydd/ryggskydd (jag kör med hel skyddsjacka) och skyddskallingar med mjuka skydd (rekommenderas varmt).

*Sedan kommer ytterlagret. Jag har blivit förtjust i att använda cross/endurobyxor som går utanpå stövlarna. Då hindrar men mycket av lera och vatten att tränga in i kängorna. Detta tillsammans med en vanlig crosströja vid normalt GGN-väder. Är man frusen kan man köra med en väst utanpå. Vid riktigt eländigt väder byter jag ut crosströjan mot en tunn vattentät jacka. Det blir oftast i det varmaste laget men den håller dig torr. Vanliga crosshandskar vid normalt väder, neopren-handskar när det är riktigt blött. Ta med båda typer till GGN.

*Näst efter däcken kommer nog glasögonen. Här ska du inte tumma på kvaliteten, köp dyra fina brillor med roll-off från en känd tillverkare. Minst tre par brukar gå åt. Jag byter i depån efter tre varv och har ett par extra med mig i midjeväskan som jag även fyller med de absolut nödvändigaste verktygen och några buntband.

*Vätskepåse är extremt viktigt på GGN. Att hela tide få in sig lite valfri vätska är viktigt. Drick inte för mycket innan loppet, jag har provat och man tappar dyrbara minuter om man måste stanna. Används sportdryck om din mage tål det och du är van vid det. Annars vanligt vatten eller svagt blandad saft. Under depåstoppet kan du dra i dig en powergel, om magen tål det, och en Snickers eller proteinbar.

*Använd en hjälm som sitter tajt och känns säker. Under ett så långt lopp som GGN kan det vara skönt med en så lätt hjälm som möjligt utan att pruta på säkerheten. Är det riktigt lerigt kan man tejpa på en förlängning av skärmen. Jag har aldrig testat men ser flera som gör det.

*Kängorna ska vara säkra, sitta tajt och gärna vara så vattenavstötande som möjligt. Viktigt med bra kvalitet då fotledsskador är bland den vanligaste skadan på oss offroadmotorcyklister.



Återkommer senare i veckan med lite tips inför starten och under racet!



