Laia Sanz redo för DAKAR 2021

Laia Sanz och GASGAS Factory Racing har genomfört alla tester och andra förberedelser inför Dakarrallyt 2021 och räknar nu ner dagarna till starten på det episka nyårsäventyret.

2 januari inleds den 43:e upplagan, och spanjorskans 11:e deltagande i tävlingen med en kortare prolog. Rallyt består av 12-etapper och omfattar totalt 7646 km, inklusive 4767 km specialsträcka.

Under det som har varit ett svårt år för alla, har de senaste månaderna varit särskilt utmanande för Laia, på grund av att hon drabbats av borrelia under sommaren, vilket gjorde hennes slutliga Dakar-förberedelser mer komplicerade än normalt. Men med stöd från hennes team, vänner och sponsorer tror Laia att hon nu är redo att ta sig an världens tuffaste rally. GasGas RC 450F-föraren är helt fokuserad på att fullborda sitt elfte Dakarrally på raken och leverera ytterligare ett starkt resultat.

Den 43:e upplagan av tävlingen kommer att se en ökad tonvikt på förarnavigering och deltagarnas förmåga att ta itu med långsammare, mer tekniskt krävande terräng, vilket är bra nyheter för Laia. Genom att sänka tävlingens genomsnittsfart, och hennes förmåga att både navigera bra under press och genomföra långa etapper med ett minimum av misstag, är Laia optimistisk inför årets rutt.

När Dakar-rallyt 2021 återigen hålls i Mellanöstern, kommer evenemanget att starta och avslutas vid Röda havets kuststad Jeddah. Som alla tävlande kommer Laia att köra en kort kvalificeringsprolog lördag 2 januari innan tävlingen startar och 12 långa och krävande etapper tar vid, på totalt 7 646 km. Med en vilodag i Ha’il halvvägs genom rallyt, kommer Laia sedan att arbeta sig tillbaka till Jeddah den 15 januari, efter att ha kört 4 767 km specialetapper.

Laia Sanz: ”Det har varit ett riktigt tufft år för mig, så att kunna se fram emot att köra Dakar 2021 betyder så mycket. Jag skadade min hand i andra etappen av årets Dakar, i januari, och även om jag fortsatte och genomförde racet visade sig skadan vara värre än vi trott. Det tog ett tag i början av året att återhämta sig från det. Jag såg verkligen fram emot att börja träna på mina GASGAS trial- och enduro-motorcyklar, och kanske köra några race. Tyvärr, när jag äntligen kunde dra ut och köra med mina motorcyklar igen, började jag känna mig sjuk. Så småningom fick jag diagnosen borrelia, vilket fick mig att känna mig mycket sjuk. Tack och lov, med rätt behandling har jag kunnat börja köra igen. Jag vet att jag inte är 100% och vi måste se hur jag känner mig när rallyt startar. Det hjälper att vi har lite erfarenhet av terrängen vi kommer att möta och hur saker och ting fungerar med flytten till Mellanöstern. Tävlingen ska också vara lite mer tekniskt krävande och med tuffare navigering, så jag ser fram emot det. Jag vill inte sätta press på mig själv, och ytterligare en målgång skulle vara fantastisk, men mitt huvudmål är att bege mig dit och bara njuta av rallyt. ”

