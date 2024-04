Course Shorty & Rodeo Drive Motorcykelskor

Den här artikeln är sponsrad av XLMOTO:

Lystring alla urbana och storstadsförare! Är du redo att ta din körupplevelse till nästa nivå? Med XLMOTO:s bäst säljande motorcykelsko? Säg hej till Course Shorty Shoe och Rodeo Drive! – de ultimata följeslagarna för pendlare och street riders som söker både stil, komfort och säkerhet.



Course Shorty Shoe V2



Course Shorty Shoe är utformad för den urbana äventyraren och kommer att vara med dig när du navigerar genom stadens gator, väver dig enkelt genom trafiken och med varje vridning av gasen längs förortsgatorna hela vägen ut till landsvägarna, allt blir bara bättre och det är kraften i Course Shorty Shoe.



Dessa skor är tillverkade med precision och passion och är inte bara en accessoar – de är en viktig del av din åkutrustning. De är tillverkade av syntetisk mocka och polyesterfoder, har en förstärkt fotled och tår med reflexer för ökad synlighet.



Säkerheten slutar inte där. Course Shorty Shoe är CE-godkänd och uppfyller därmed de stränga krav som ställs på motorcykelutrustning. Med denna godkännandestämpel kan du köra med tillförsikt och veta att dina fötter är skyddade.



Rodeo Drive Motorcykelskor



Dessa Hollywood-inspirerade skor är lyx på två hjul, en motorcykelsko, tillverkad med sofistikering i åtanke, för dem som inte kräver något annat än stil och skydd.



Med det förstärkta fotledsstödet som ger extra skydd ser Rodeo Drive-skorna till att dina fötter förblir säkra, trygga och torra med Hipora®- vattentätt membran. Extra funktioner är att Rodeo Drive är CE-godkända, du kan köra med sinnesfrid och veta att du bär skor som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och av högsta mode för att du ska se bra ut av hojen såväl som på den!



