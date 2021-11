Black Friday hos XL Moto, Course skinnjackor!

Black Friday är det bästa tillfället att lägga vantarna på produkter som du inte velat spendera så mycket pengar på tidigare, särskilt när det gäller motorcykelutrustning. Vi har gjort en djupdykning i XLMOTO:s kommande Black Friday-erbjudanden, från motorcykelstövlar till MC-hjälmar, och valt ut 5 topprodukter som är värda att uppmärksamma under årets kampanj.

Under Black Friday Week i XLMOTO-butiken kan du få en ny look som du och din motorcykel förtjänar! Med Courses skinnjackor kommer du inte bara att sticka ut från mängden, utan du kommer också att vara säker vart än vägen tar dig. Courses skinnjackor är designade med stads-, custom- och retro-hojar i åtanke och kommer att passa perfekt för alla typer av MC-förare.



Course Boomer och Beemer är tillverkade av högkvalitativt buffelskinn – Ett mjukt men ändå motståndskraftigt material som ger dig komfort, stil och körglädje.

Black Friday Deals på XLMOTO pågår hela veckan, men de gäller endast så långt lagret räcker, så det är bäst att du gasar på för att kunna lägga rabarber på den motorcykelutrustning som du är ute efter!

