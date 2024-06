ExploreBike: Gratis kurs för motorcykeläventyr

Nu kan du lära dig hur man planerar och förbereder en äventyrlig motorcykelresa med ExploreBike Adventure School.

Motorcykeläventyraren Linus (ExploreBike) har tillsammans med bland annat Yamaha, Öhlins, Michelin, Klim, Sena, Giant Loop, Barkbusters, Loctite, Lillemans MC m.fl. tagit fram en gratis kurs för motorcykeläventyr.

Kursen ger deltagaren all kunskap man behöver för att planera och genomföra ett motorcykeläventyr. Idén till kursen kom under pandemin då det inte var möjligt att resa. Arbetet har pågått under ca två år i olika omgångar.

– Målsättningen har varit att samla all kunskap från såväl mina partners som från mina egna erfarenheter, och med det hjälpa andra att kunna göra sin drömresa på motorcykel, berättar Linus.

Kursen tar ca 4-5 timmar att genomföra som helhet och man kan göra den helt i sin egen takt. Totalt består materialet av 20 avsnitt med över 70 instruktionsfilmer, beskrivande texter och bilder.

– Vi har spelat in kursen på olika platser, däribland hos Yamaha och Öhlins. Målsättningen är att vi skall kontinuerligt utveckla materialet och även lägga in fler kapitel med ytterligare kursdelar, säger Linus.

För att säkerställa att kursen är målgruppsanpassad för såväl nybörjare som erfarna motorcyklister har en referensgrupp på åtta personer använts från FMCK/Civil motorcykelresurs.

– Vi har haft mycket god hjälp av våra referenspersoner som hjälpt oss hitta en bra nivå på kursen både vad gäller innehållet och hur vi presenterar kunskapen, berättar Linus.

Kursen är upplagd med ett pedagogiskt upplägg som utgår från själva motorcykeln och därefter bygger på med olika delar såsom tillbehör, skyddskläder, offroadkörning, navigation, dokument, sjukvård etc. Under kursen får man träffa instruktörer från bland annat Yamaha och Öhlins.

– En viktig del med kursen är att allting är väl beprövat och kvalitetssäkrat. Det finns såklart olika sätt att göra många saker på, men vi tror vi hittat en bra grund för alla motorcykeläventyrare att sedan improvisera ifrån, säger Linus.

Kursen finns på både svenska och engelska och man hittar kursen på:

https://www.explorebike.se/adventure-school

ExploreBike:

ExploreBike är motorcykeläventyrare och skribent på Bike.se. Global Ride är ett projekt där målet är att köra motorcykel på alla jordens kontinenter.

www.explorebike.se

Gilla detta: Gilla Laddar in …