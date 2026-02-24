KTM firar 100 år av 6DAYS

När FIM International Six Days Enduro (ISDE) återvänder till Portugal 2026 markerar det ett historiskt ögonblick – 100 år av 6DAYS®! Tävlingen körs i Alentejo‑regionen, känd för sin endurovänliga terräng med böljande landskap, skogspartier och dramatiska Atlantkust. Ett område som verkligen bjuder på både variation och utmaningar för världens bästa enduroförare.
Som alltid när det vankas 6DAYS erbjuder KTM sitt välkända Race Service‑ och hyrpaket, som ger förare chansen att fokusera helt på körningen medan KTM tar hand om resten. För 2026 års upplaga kan deltagarna hyra en race‑klar KTM EXC eller EXC‑F 6DAYS‑modell, specialförberedd för tävlingen.
Paketet innehåller full service, teknisk support och materialstöd under hela eventet, i enlighet med FIM:s regler. Bland annat ingår:
För de förare som deltar med egen KTM finns möjlighet att köpa enbart Race Service för ca 19 600 kr (inkl. moms). Ej utnyttjat bränsle återbetalas inte.
KTM:s 6DAYS‑program är ett komplett och bekymmersfritt paket för alla privatförare som vill uppleva världens mest klassiska endurotävling med fabriksstöd i ryggen.
Anmälan är öppen nu – säkra din plats senast den 31 juli 2026.
👉 För mer information och bokning av KTM 6DAYS Race Service & Rental Package, klicka här.