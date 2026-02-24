KTM firar 100 år av 6DAYS® – med raceservice och hyrpaket inför Portugal 2026

När FIM International Six Days Enduro (ISDE) återvänder till Portugal 2026 markerar det ett historiskt ögonblick – 100 år av 6DAYS®! Tävlingen körs i Alentejo‑regionen, känd för sin endurovänliga terräng med böljande landskap, skogspartier och dramatiska Atlantkust. Ett område som verkligen bjuder på både variation och utmaningar för världens bästa enduroförare.

Som alltid när det vankas 6DAYS erbjuder KTM sitt välkända Race Service‑ och hyrpaket, som ger förare chansen att fokusera helt på körningen medan KTM tar hand om resten. För 2026 års upplaga kan deltagarna hyra en race‑klar KTM EXC eller EXC‑F 6DAYS‑modell, specialförberedd för tävlingen.

KTM 6DAYS Race Service – allt du behöver under hela veckan

Paketet innehåller full service, teknisk support och materialstöd under hela eventet, i enlighet med FIM:s regler. Bland annat ingår:

Tillgång till KTM:s servicestationer under hela tävlingen

Teknisk instruktion och support

Verktyg och Motorex‑smörjmedel

Bränsle under racedagarna

Dagliga uppdateringar för inställningar och raceinfo

WP‑fjädringsexperter på plats

Förvaring för handskar, glasögon, däck och personliga saker

Reservdelstjänst (delar debiteras separat)

Ett nytt luftfilter per dag (6 st totalt)

Första service efter ”pre‑ride setup”

Möjlighet till avstrypning av motorcykel om det behövs

Måltid efter varje racedag

Modellutbud och priser (inkl. moms och försäkring)

300 EXC (2‑takt) – ca 40 500 kr

250 EXC‑F 6DAYS (4‑takt) – ca 41 400 kr

350 EXC‑F 6DAYS (4‑takt) – ca 42 300 kr

450 EXC‑F 6DAYS (4‑takt) – ca 43 600 kr

500 EXC‑F 6DAYS (4‑takt) – ca 43 600 kr

Observera: Hyrmotorcyklar kan endast bokas tillsammans med Race Service‑paketet.

För de förare som deltar med egen KTM finns möjlighet att köpa enbart Race Service för ca 19 600 kr (inkl. moms). Ej utnyttjat bränsle återbetalas inte.

Färdig lösning för privatförare

KTM:s 6DAYS‑program är ett komplett och bekymmersfritt paket för alla privatförare som vill uppleva världens mest klassiska endurotävling med fabriksstöd i ryggen.

Anmälan är öppen nu – säkra din plats senast den 31 juli 2026.

👉 För mer information och bokning av KTM 6DAYS Race Service & Rental Package, klicka här.

