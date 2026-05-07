Bike på Rapidos öppet hus!

Kom och hälsa på Rapido MCK i Stockholm, träffa likasinnade, titta på hojar och få något gott i magen.

Dessutom provkörning av nya hojar från ledande återförsäljare samt utställare med MC-relaterade tillbehör. Evenemanget äger rum den 23 maj klockan 11-15, i och utanför Rapidos klubbkåk, Skansbacken 4 nära Skanstull i Stockholm.

Redaktionen är på plats, vi snackar gärna med dig och svarar på frågor. I vår monter kan du dessutom delta i en pristävling med en tankväska från SW Motech, värde över 2000 kronor, som första pris:

PRO Sport tankväskan från SW-MOTECH erbjuder 12–17 liter förvaring och sitter säkert tack vare robust ballistisk nylon och magnetiska styrningar. Den är perfekt för de flesta motorcyklar, har ett MOLLE-system för smartphones och en ergonomisk passform. Vi kompletterar med en monteringsring för just din motorcykel.

Hos Rapido kommer det att finnas massor av hojar, medlemmar och besökare samt något att stoppa i magen. Våfflor, korv m.m. Det kommer även finnas ett lotteri med fina priser. Köp & Sälj av mc relaterade prylar.

Hos SMC Stockholm kommer du få svar på alla frågor om varför just du ska bli medlem i en centralorganisation för alla hojåkare.

www.svmc.se/stockholm

Här är listan på bokade utställare:

* Allt om MC/Bike: www.alltommc.se och www.bike.se

* FMCK/CMR: Informerar om vad en civil motorcykel-resurs gör, något för dig? www.fmck.se/civil-mcresurs

* Hemvärnet: Hemvärnet behöver fler MC-förare, är det du? www.forsvarsmakten.se/hemvarnet

* ILICON AB: hörselskydd www.ilicon.se

* Italia Bike center: Ducati för provkörning. www.italiabikecenter.com

* Joacim Boive: Enduro på ett ben, går det? www.facebook.com/share/1FUhotjTSG

* Kove Moto Sverige: hojar för provkörning. kovemotosverige.se

* MC Konsult: Zero elhojar, Indian och Triumph för provkörning. mckonsult.se

* MC Parken: All info om hojvärlden inkl intervjuer, hojannonser, kalender m.m. mcparken.se

* MC Shopen Norrort: Rieju och BSA för provkörning. mcshopen.se

* Rapido MCK: Vill du gå med i en MC-klubb men inte vet vad det innebär, kom och fråga oss. www.rapido.se

* Ride Nordic: Fantastiska äventyrsresor runt om i världen och gruskurser i Lidköping. ridenordic.com

* SMC Stockholm: Varför vara medlem i en centralorganisation för alla hojåkare? www.svmc.se

* Stockholms Mc Servicecenter: Din MC-verkstad i Stockholm. mcverkstadstockholm.se

* Velodrom: Glasögon för hojfolk. www.velodrom.se

